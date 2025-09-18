 すき家、旨みたっぷりの韓国風「プルコギ牛カルビ焼肉丼」25日より販売 | RBB TODAY
すき家、旨みたっぷりの韓国風「プルコギ牛カルビ焼肉丼」25日より販売

プルコギ牛カルビ焼肉丼（並盛）　　730円
  • プルコギ牛カルビ焼肉丼（並盛）　　730円
  • すき家「プルコギ牛カルビ焼肉丼」
  • おんたまプルコギ牛カルビ焼肉丼（並盛）　　840円
  • やみつき海苔プルコギ牛カルビ焼肉丼（並盛）　　770円
  • とろ～り3種のチーズプルコギ牛カルビ焼肉丼（並盛）　　940円
  • プルコギ牛カルビ焼肉定食（ごはん並盛）　　880円

　株式会社すき家は、9月25日午前9時より「プルコギ牛カルビ焼肉丼」を一部店舗を除く1837店舗で販売する。

すき家「プルコギ牛カルビ焼肉丼」

　同商品は、牛カルビやさつまいも、春雨などの具材をコチュジャンベースのタレで甘辛く仕上げ、ご飯に盛り付けた商品だ。旨みたっぷりの牛カルビに加え、もっちりとした食感のさつまいもや春雨、ニンジン、タマネギ、シメジを使い、食べ応え抜群の一品に仕上げた。

おんたまプルコギ牛カルビ焼肉丼（並盛）　　840円

　韓国産のコチュジャンや、ニンニク、ゴマ油などをブレンドしたタレは甘辛く、やみつきになる味わいだという。甘辛ダレがしっかり染み込んだ具材をご飯と一緒に頬張れば、食欲をかき立てられるとしている。

　同時に、おんたまがまろやかな味わいをプラスする「おんたまプルコギ牛カルビ焼肉丼」や、ゴマ油の香り豊かな海苔を加えた「やみつき海苔プルコギ牛カルビ焼肉丼」、とろ～りチーズのコクと一緒に味わえる「とろ～り3種のチーズプルコギ牛カルビ焼肉丼」も発売する。プルコギ牛カルビ焼肉を定食スタイルでお召し上がりいただける「プルコギ牛カルビ焼肉定食」も登場する。

やみつき海苔プルコギ牛カルビ焼肉丼（並盛）　　770円
とろ～り3種のチーズプルコギ牛カルビ焼肉丼（並盛）　　940円

　価格は「プルコギ牛カルビ焼肉丼」が並盛730円、ご飯大盛780円、特盛1080円。「おんたまプルコギ牛カルビ焼肉丼」が並盛840円、ご飯大盛890円、特盛1190円。「やみつき海苔プルコギ牛カルビ焼肉丼」が並盛770円、ご飯大盛820円、特盛1120円。「とろ～り3種のチーズプルコギ牛カルビ焼肉丼」が並盛940円、ご飯大盛990円、特盛1290円。「プルコギ牛カルビ焼肉定食」がご飯ミニ850円、ご飯並盛880円、ご飯大盛920円となっている。


