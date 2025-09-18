MBS・山崎香佳アナ、“くまもと大好き大使”に就任！くまモン＆らいよんチャンも登場 | RBB TODAY

くまモン、漫才に挑戦！吉本新喜劇伝統の“コケ”芸も披露！ | RBB TODAY
熊本のPRマスコットキャラクター・くまモンが、9月1日更新のYouTubeチャンネル『よしもと祇園花月チャンネル』で、漫才を披露した。
くまモン、「M-1グランプリ2023」2回戦に登場！ネタの出来栄えは「バッチリだったモーン！」
熊本県のキャラクター「くまモン」が「M-1グランプリ2023」2回戦に登場した。
17日、MBS山崎香佳アナウンサーの「くまもと大好き大使」就任に伴う名刺贈呈セレモニーが毎日放送本社で開催された。
熊本県出身の山崎アナは2025年5月に「くまもと大好き大使」に就任している。セレモニーには熊本県大阪事務所をはじめとする関係者が来社し、完成した公式名刺が贈られた。
熊本県のPRキャラクター「くまモン」も登場し、MBSのPRキャラクター「らいよんチャン」との久しぶりの2ショットも実現した。贈呈セレモニー後には山崎アナとくまモンとの名刺交換を実施。「くまもと大好き大使」として初めての名刺交換となった。
くまモンは全力疾走で登場し、周囲の度肝を抜いた。セレモニーではサムズアップするくまモンや、らじおんチャンのぬいぐるみを抱えるらいよんチャンの姿も見られた。