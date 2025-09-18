 MBS・山崎香佳アナ、“くまもと大好き大使”に就任！くまモン＆らいよんチャンも登場 | RBB TODAY
MBS・山崎香佳アナ、“くまもと大好き大使”に就任！くまモン＆らいよんチャンも登場

くまモン(左)、山崎香佳アナ(中央)、らいよんチャン(右)©2010 熊本県くまモン©MBS
　17日、MBS山崎香佳アナウンサーの「くまもと大好き大使」就任に伴う名刺贈呈セレモニーが毎日放送本社で開催された。

お互いの名刺を持つ山崎香佳アナウンサー(左)とくまモン(右)、おとなしく待機するらいよんチャン(中央)©2010 熊本県くまモン©MBS

　熊本県出身の山崎アナは2025年5月に「くまもと大好き大使」に就任している。セレモニーには熊本県大阪事務所をはじめとする関係者が来社し、完成した公式名刺が贈られた。

サムズアップするくまモン(左)、らじおんチャンのぬいぐるみを抱えるらいよんチャン(右)©2010 熊本県くまモン©MBS

　熊本県のPRキャラクター「くまモン」も登場し、MBSのPRキャラクター「らいよんチャン」との久しぶりの2ショットも実現した。贈呈セレモニー後には山崎アナとくまモンとの名刺交換を実施。「くまもと大好き大使」として初めての名刺交換となった。

全力疾走で登場し、周囲の度肝を抜いたくまモン(中央)©2010 熊本県くまモン©MBS

　くまモンは全力疾走で登場し、周囲の度肝を抜いた。セレモニーではサムズアップするくまモンや、らじおんチャンのぬいぐるみを抱えるらいよんチャンの姿も見られた。


