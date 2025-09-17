フレッシュネスバーガー、“国産マッシュルーム3倍増量”のチーズバーガーを24日より販売！ | RBB TODAY

9月24日より、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」が国産マッシュルームの使用量を増量した新商品「トリプルマッシュルームチーズバーガー」「ダブルマッシュルームチーズバーガー」を発売する。

フレッシュネスバーガー「マッシュルームチーズバーガー」シリーズ

毎年秋に登場し、好評を博している「マッシュルームチーズバーガー」。2025年は、世界三大きのこである「ポルチーニ」「トリュフ」を使用した贅沢なソースを組合わせ、芳醇な香りと深い旨みがSNSを中心に話題となっている。

今回新たに登場する「トリプルマッシュルームチーズバーガー」「ダブルマッシュルームチーズバーガー」は、国産生マッシュルームの量をそれぞれ3倍・2倍に増量。たっぷり入ったゴロッとした存在感のあるマッシュルームは店内でグリルすることで、香ばしく、中はジューシーでふっくらとした食感に。噛むたびに、きのこの旨みが広がり、口の中で豊かな風味が重なり合う。

NEW！ダブルマッシュルームチーズバーガー（ポルチーニクリームソース）990円

そこに、肉厚でジューシーなプレミアムビーフパティが加わることで、旨み溢れる肉の食べ応えと、きのこの繊細な食感が絶妙なコントラストを生み出す。また、とろけるレッドチェダーチーズが全体を包み込み、濃厚なコクとまろやかさを演出している。

NEW！トリプルマッシュルームチーズバーガー（トリュフデミグラスソース）1,090円

NEW！ダブルマッシュルームチーズバーガー（トリュフデミグラスソース）990円

販売期間は9月24日から10月14日まで、全国のフレッシュネスバーガー店舗で販売する。ただし、球場店舗・動物園店舗除く。また、販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合がある。