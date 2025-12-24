 のん＆藤井聡太竜王・名人の2人が初対談！2025年の指し納めの対局も実施 | RBB TODAY
のん＆藤井聡太竜王・名人の2人が初対談！2025年の指し納めの対局も実施

　俳優・アーティストののんが主演を務めるオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』（ABEMA）と、「将棋チャンネル」の特別対局として『のん vs 藤井聡太竜王・名人:年末指し納め対談』が12月27日朝10時より無料配信される。


　同番組では、『MISS KING / ミス・キング』主演ののんと、藤井聡太竜王・名人が1年を振り返るとともに、お互いについて語る。また、2025年の指し納めの対局も行われる。

のん（C）AbemaTV, Inc.

　今回が初対面となる2人は特別対談を終えたあとの取材会で、対談する前と後でのお互いの印象の変化について聞かれると、のんは「すごく神聖な空気をまとっているというか、その世界を少し覗かせていただいたような気持ち」と藤井竜王・名人について語った。

藤井聡太竜王・名人（C）AbemaTV, Inc.

　一方の藤井竜王・名人は、「撮影で役作りの話などもいろいろお聞きして、その努力や積み重ねがあってこその素晴らしさなんだと改めて感じた」とのんのドラマに対するストイックな猛特訓について賛辞を送った。

　ほかにも自身の2025年1年を将棋の駒で例えると？という質問を聞かれたのんは、「“飛車”の年だった」「『MISS KING / ミス・キング』の1年だった」と2025年を振り返った。 　続く藤井竜王・名人は“桂馬”をあげ、自身の将棋の指し方を少し変えるなど「変化を求めた1年だった」と振り返った。

（C）AbemaTV, Inc.

　また会見では『MISS KING / ミス・キング』にかけて、映画やドラマに出演するとしたらどういう役をやりたいか聞かれた藤井竜王・名人は、「全く予想外の質問」と前置きをしながら「弁護士とか、どんな状況でも立ち向かうような役をやってみたい」と語った。

のん（C）AbemaTV, Inc.
藤井聡太竜王・名人（C）AbemaTV, Inc.

　それを受けたのんは「記憶力がすごいので、弁護士役とかも合いそうですし、神様の役も似合うと思います」と話し、藤井竜王・名人の役どころに思いを寄せた。

（C）AbemaTV, Inc.

　なお、『MISS KING / ミス・キング』はABEMAとNetflixにて全8話配信中。2026年1月7日夜10時まで、ABEMAにて全話無料で配信中だ。


《アルファ村上》

