戦隊シリーズ女優・平川結月、情緒あふれる街で小旅行気分！初の卓上カレンダー発売決定 | RBB TODAY

 戦隊シリーズ女優・平川結月、情緒あふれる街で小旅行気分！初の卓上カレンダー発売決定
戦隊シリーズ女優・平川結月、情緒あふれる街で小旅行気分！初の卓上カレンダー発売決定

『平川結月CALENDAR 2026.4-2027.3』撮 影:野口花梨（C）ワニブックス
　2026年2月24日、俳優・平川結月の初となる卓上カレンダー『平川結月CALENDAR 2026.4-2027.3』（ワニブックス）が発売される。


　同作は、休日にふらりと小旅行へ出かけた平川を追うように、レトロな喫茶店や神社の参道、趣のある洋館など、歴史と情緒が色濃く残る街で撮影された。リラックスしたときに見せる開放的な笑顔から、セットアップ衣装に身を包んだ凛とした姿まで、これまでにない新たな一面が随所にちりばめられている。

　ページをめくるごとに異なる表情を見せ、「結月」の名の通り、ひと月ごとに異なる魅力を結び合わせていく一冊に仕上がった。生活空間にそっと馴染む、デザイン性の高さもポイントだ。置く場所を選ばず、さりげなく日々を彩る仕様となっている。なお、発売日付近には記念イベントの開催も予定されている。

　平川は、2023年から2024年放送のスーパー戦隊シリーズ『王様戦隊キングオージャー』で、氷雪の国「ゴッカン」の国王、リタ・カニスカ役を好演し一躍脚光を浴びた。その後もCM『サカイ引越センター』、映画『お嬢と番犬くん』、ドラマ『年下童貞くんに翻弄されてます』などに出演し、映像作品での存在感を高めている。2025年は配信ドラマ『他人未満-親愛なる疎ましい貴方-』での主演に加え、舞台『アーモンド』やミュージカル『アトム』など舞台作品でも活躍。2026年3月6日には出演映画『スペシャルズ』の公開も控えている。


