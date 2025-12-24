本田真凜、特別な想い重なるコラボでセクシー網タイツ姿に | RBB TODAY

フィギュアスケート元日本代表の本田真凜が23日、自身のInstagramを更新。韓国のガールズグループ「BLACKPINK」とプロ野球「読売ジャイアンツ」によるコラボレーション企画で、モデルを務めたことを報告し、多彩な衣装を着こなす姿を公開した。

公開された写真で本田は、コラボレーショングッズを着用した複数のコーディネートを披露している。胸元にピンクのロゴが入った白いユニホームシャツに、淡いピンクのミニスカートを合わせたキュートなスタイリングの写真では、長い黒髪をなびかせ、カメラを見つめる透明感あふれる姿が写し出されている。

また別カットでは、ブラックとピンクのスタジアムジャンパーを羽織り、シルバーのショートパンツに網タイツ、黒のロングブーツを合わせたコーディネートで登場。お下げ髪にシルバーのアクセサリーを効かせ、ジャケットを肩まで落として着こなすなど、健康的でセクシーな魅力を放っている。さらに、黒のバンダナとレザーパンツのセットアップで決めた、クールなストリート風のショットも投稿された。

本田は今回のモデル起用について、「自分にとって特別な想いが重なるコラボグッズ」と表現し、その理由を明かした。BLACKPINKについては「2016年のデビューショーケースの写真を初めて見た中学生の頃からずっと大好きで、どんな時も心の支えとなっている」と長年のファンであることを告白。また、ジャイアンツについても「ハタチの時に東京ドームで始球式という貴重な経験をさせていただいた」と振り返り、双方への愛を綴った。最後は「本当に本当に本当に光栄です」と喜びを爆発させ、「かわいすぎるね、、？？？ぜひチェックしてみてください」と呼びかけた。

この投稿には、「真凜ちゃん、超可愛い 大好き」「メインビジュアル就任おめでとうございます！！かっこいい部分も可愛い笑顔もとっても素敵です」「大人っぽいし、綺麗だし、かっこいいし、可愛い、、、」「韓国アイドルすぎる、、、」など、絶賛の声が寄せられている。

※本田真凜「BLACKPINK」×「読売ジャイアンツ」コラボレーション企画のモデルを務めた姿を披露した投稿（本田真凜のインスタグラム投稿）