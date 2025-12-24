 本田真凜、特別な想い重なるコラボでセクシー網タイツ姿に | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

本田真凜、特別な想い重なるコラボでセクシー網タイツ姿に

エンタメ ブログ
注目記事
本田真凜【写真：竹内みちまろ】
  • 本田真凜【写真：竹内みちまろ】

　フィギュアスケート元日本代表の本田真凜が23日、自身のInstagramを更新。韓国のガールズグループ「BLACKPINK」とプロ野球「読売ジャイアンツ」によるコラボレーション企画で、モデルを務めたことを報告し、多彩な衣装を着こなす姿を公開した。


東京カレンダー 2026年 2月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

BUBKA（ブブカ） 2026年1月号 [雑誌]
￥1,300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　公開された写真で本田は、コラボレーショングッズを着用した複数のコーディネートを披露している。胸元にピンクのロゴが入った白いユニホームシャツに、淡いピンクのミニスカートを合わせたキュートなスタイリングの写真では、長い黒髪をなびかせ、カメラを見つめる透明感あふれる姿が写し出されている。

　また別カットでは、ブラックとピンクのスタジアムジャンパーを羽織り、シルバーのショートパンツに網タイツ、黒のロングブーツを合わせたコーディネートで登場。お下げ髪にシルバーのアクセサリーを効かせ、ジャケットを肩まで落として着こなすなど、健康的でセクシーな魅力を放っている。さらに、黒のバンダナとレザーパンツのセットアップで決めた、クールなストリート風のショットも投稿された。

　本田は今回のモデル起用について、「自分にとって特別な想いが重なるコラボグッズ」と表現し、その理由を明かした。BLACKPINKについては「2016年のデビューショーケースの写真を初めて見た中学生の頃からずっと大好きで、どんな時も心の支えとなっている」と長年のファンであることを告白。また、ジャイアンツについても「ハタチの時に東京ドームで始球式という貴重な経験をさせていただいた」と振り返り、双方への愛を綴った。最後は「本当に本当に本当に光栄です」と喜びを爆発させ、「かわいすぎるね、、？？？ぜひチェックしてみてください」と呼びかけた。

　この投稿には、「真凜ちゃん、超可愛い 大好き」「メインビジュアル就任おめでとうございます！！かっこいい部分も可愛い笑顔もとっても素敵です」「大人っぽいし、綺麗だし、かっこいいし、可愛い、、、」「韓国アイドルすぎる、、、」など、絶賛の声が寄せられている。

※本田真凜「BLACKPINK」×「読売ジャイアンツ」コラボレーション企画のモデルを務めた姿を披露した投稿（本田真凜のインスタグラム投稿）


本田真凜、背中が開いたドレス姿で登場！「衝撃でした……」と最近の失敗談を告白！ | RBB TODAY
画像
プロフィギュアスケーターの本田真凜が27日、都内で行われた新ブランド「miness（マイネス）」メディア発表会に登場し、アピールした。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/02/27/217396.html続きを読む »

本田真凜、しなやかなボディラインの大胆ショット！思わず“ドキッ”としてしまう1st写真集が発売決定 | RBB TODAY
画像
本田真凜の初写真集が台湾で撮影され、夏らしいリラックスや艶やかな姿を収めて2025年8月発売。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/06/22/232049.html続きを読む »
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top