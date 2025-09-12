 日向坂46・金村美玖＆正源司陽子、卒業発表した河田陽菜への思いを告白！NHKラジオ『ミュージックライン』に登場 | RBB TODAY
日向坂46・金村美玖＆正源司陽子、卒業発表した河田陽菜への思いを告白！NHKラジオ『ミュージックライン』に登場

『ミュージックライン』（C）NHK
  • 『ミュージックライン』（C）NHK

日向坂46・松田好花、ライブ中の裏話！イヤホンからは「金村美玖の声しかしない」 | RBB TODAY
画像
日向坂46の松田好花と金村美玖の裏話やライブ背景、風邪で苦戦したエピソード、イヤホンでは金村の声しかしないことを明かした内容。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/29/235751.html続きを読む »

日向坂46・正源司陽子、圧倒的な透明感のある横顔を接写！ 『アップトゥボーイ』vol.351 | RBB TODAY
画像
5月23日に発売された『アップトゥボーイ』vol.351（ワニブックス）より、日向坂46・正源司陽子と山下葉留花の誌面カットが公開された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/23/230356.html続きを読む »

　NHK-FMの音楽番組『ミュージックライン』（月～金曜夜9時45分）で、9月15日から19日の放送ラインナップが公開された。

　15日には、結成10周年を迎えた超ときめき♡宣伝部から辻野かなみ・小泉遥香が出演する。大ヒット中の『超最強』の裏側やNHK「みんなのうた」にもなっている『キラキラミライ』への思いをたっぷりと語る。16日は、ゆりやんレトリィバァがソロアーティスト『YURIYAN RETRIEVER』として登場。アメリカ生活のてんやわんやぶりや『オトナブルー』を手掛けたyonkeyとの新曲制作秘話も披露する。

　17日のゲストは水瀬いのり。アーティスト活動10周年、「楽しく等身大」になるまでの日々を振り返る。10年の歩みを音楽に込めた贅沢な願望を叶えた最新ハーフアルバムの解説も満載だ。

　18日は日向坂46の金村美玖・正源司陽子が出演。新曲『お願いバッハ！』に取り入れられた『G線上のアリア』のメロディについて語る。また、9月17日発売の15thシングルの活動をもって卒業するメンバー・河田陽菜へこみ上げる思いを告白。さらに、金村と正源司の“意外な素顔”も明かされる。19日は4人組バンド・ハク。からあい・カノが登場。あいの頭の中が詰まった曲『それしか言えない』タイトル命名秘話、シンガポールでのライブ、カナダツアーへの「絶対に持っていきたい」意外すぎるアイテムについて語る。


