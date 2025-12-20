 東海道新幹線がディスコに！DJ KOOも登場し「想像以上の盛り上がり」 | RBB TODAY
東海道新幹線がディスコに！DJ KOOも登場し「想像以上の盛り上がり」

　JR東海、DJ KOO、マハラジャ六本木によるコラボレーション企画「新幹線ディスコカー」が12月19日に東海道新幹線で運行された。


　同企画は、新幹線を1両単位で貸し切ることができるJR東海の「東海道新幹線 貸切車両パッケージ」を活用し、東京から新大阪までの車内を舞台に実施。昭和100年の節目となるこの年に実現した同企画には、DJ活動45周年を迎えたDJ KOOと、マハラジャ六本木のレジェンドDJのDJ BOSSが登場した。

新幹線ディスコカー

　運行に先立って行われた取材の場では、DJ KOOが「国内最速のディスコ体験。主役はDJではなくお客様なので、新幹線という特別な空間で思いきり楽しんでほしい」とコメントし、今回の取り組みへの思いを語った。

新幹線ディスコカー

　新幹線のぞみ445号が発車すると、車内ではシャンパンでの乾杯が行われ、列車内は特別な空間となった。オープニングDJを務めたDJ BOSSが、往年のディスコシーンを彷彿とさせる音楽を次々と繰り出すと、特別に用意されたお立ち台にも人が集まり、車内は大きな盛り上がりを見せた。

　さらに静岡駅を過ぎた頃、DJ KOOがDJブースに登場。「新幹線ディスコカー」の運行を終えたDJ KOOは「『新幹線ディスコカー』、想像以上の盛り上がりでしたね! 関係者のチームワークと、これまで積み重ねてきたDJとしての経験を活かして、ご参加いただいた皆さんに楽しんでいただけたと思います。まさに非日常の空間が生まれて、皆さんが青春しているような時間でした!」とコメント。1988年に運行されていた「ディスコカー」を現代に蘇らせた同企画は、約37年ぶりの復活となる。


《アルファ村上》

