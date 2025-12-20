元乃木坂46・北野日奈子、結婚を発表！お相手はキマグレン・クレイ勇輝 | RBB TODAY

20日、元乃木坂46で現在は女優として活動する北野日奈子が自身のXを更新。キマグレン・クレイ勇輝との結婚を発表した。

この日、北野は「冬の澄んだ空気とともに、 心があたたかくなる季節になりクリスマスの訪れを感じる今日この頃、大切なご報告があります。 私共、クレイ勇輝と北野日奈子はこのたび結婚致しました事をご報告させて頂きます」と結婚を報告。出会いのきっかけは、お互いのペットの犬だといい、動物が好きという共通の活動を通して出会ったという。続けて「人生において大事にしたいと思うものが同じであったこと、一緒に過ごしていく中で時間さえも超える運命というものに惹かれ信じたいと心から思いました」と明かした。

あわせて投稿された写真には、白い衣装で身を包んだ2人と、“わんこ”たちが写った、微笑ましいカットが添えられていた。今後について北野は「これからも感謝の気持ちを忘れず、 ひとつひとつのお仕事に真摯に取り組んで参りたい」と説明。最後は2人の直筆の署名で締め括った。

この投稿にファンからは「日奈子ちゃんのお顔がとっても幸せそうで素敵なお写真 お幸せに」「ご結婚おめでとうございます 今以上に幸せになるんだよ」「お二人のLIFEがワンだふるに 合わせ馬のごとく寄り添って 幸せいっぱいな家庭を築いてね」など、祝福の声が寄せられている。

北野は1996年生まれ。2013年に乃木坂46の2期生として加入し、8thシングル「気づいたら片想い」で初の選抜入りを果たした。その後、モデル活動や写真集の発売など個人としても活躍し、写真集は1st『空気の色』（2018年）に続き、2nd『希望の方角』（2022年）も刊行している。2022年4月30日にグループを卒業後は、舞台『蒲田行進曲完結編 銀ちゃんが逝く』でヒロインを務めるなど、ドラマ・舞台を中心に女優として活動の幅を広げている。

クレイ勇輝は1980年生まれの音楽家。2005年に幼なじみのISEKIと2人組ユニット・キマグレンを結成し、逗子海岸の“海の家”を拠点にライブ活動を展開。代表曲「LIFE」などで広く知られ、2008年にはNHK紅白歌合戦にも出場した。2015年のキマグレン解散後はソロとして活動を継続し、2024年に再結成。クレイユーキーズの結成を経て、音楽集合体バンド「OCEANS」としても作品制作やライブを行っている。

※北野日奈子とキマグレン・クレイ勇輝の結婚報告（北野日奈子の公式Xより）