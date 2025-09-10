川口春奈、突然の“意味深投稿”にネットざわつく...「どうした…？」「泣きそうになった」 | RBB TODAY

10日、女優の川口春奈が自身のインスタグラムのストーリーを更新。自身の感情を綴った「意味深投稿」がネットで話題となっている。

この日、川口は自撮り画像とともに、長文のメッセージを投稿。「思い通りにいかないこともまったく予想していなかった結末もたくさんのは不尽もかと思えば稀に訪れるご褒美や神様からのギフトや美しい景色や感情人のあたたかみや冷たさや」とつづり、「無機質で淡白で孤独に溢れる気持ちも逆に愛でしかない瞬間も全部まるごと受け止めて前に進むしかない まるごと受け止めるのには荷物がデカすぎて味がしすぎるけどゆっくりと私らしく。 いけるよ、いくよ一私は。」と、苦しい胸中を伝えた。

同日、川口は別投稿でも文章だけのストーリーを投稿し「とてつもない影響力を及ぼす職業だということは理解しつつもすべてを説明しないと誤解され勝手にどうだこうだと言われるとなんにも発信する気が失せる シミがあろうがなかろうがはたまたこれがメイクかもしれないし痩せても太ってもなんかしてもいろいろと言われて本当に大変なお仕事ですね すべてを説明するのなんてナンセンスだしすべてを勝手に解釈して決めつける方もかなりナンセンス」とコメント。

続けて「snsの持つ良さが最近あまりわからなくなってきてしばらく距離を置いてきたけどやっぱり私には向いてないなぁ どんな仕事してても毎日を必死に生きていたらそりゃ色々あるでしょうみんながんばってるから私もがんばってるだけと、こうやって呟くとまたどうせ色々言われるんでしょう 困っちゃうからかわいいアムちゃんで浄化! 明日もがんばろうね」と、SNSの影響力についても言及しながら感情を吐露した。

この川口の“意味深”な投稿に、ネット上では「川口春奈ちゃん何かあったのかな…」「川口春奈のストーリーズ、よく分かんないけど普通に外で泣きそうになった」「川口春奈どうした…？」など、心配の声が寄せられている。

※川口春奈の公式インスタグラム