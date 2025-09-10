 川口春奈、突然の“意味深投稿”にネットざわつく...「どうした…？」「泣きそうになった」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

川口春奈、突然の“意味深投稿”にネットざわつく...「どうした…？」「泣きそうになった」

エンタメ その他
注目記事
川口春奈【撮影：竹内みちまろ】
  • 川口春奈【撮影：竹内みちまろ】

「ちゃんと昼ごはん抜いてきた？」川口春奈、回転寿司で豪快な食べっぷり！ | RBB TODAY
画像
川口春奈ははま寿司で豪快に寿司を楽しみ、満足そうに食べる様子をYouTubeで披露した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/07/232870.html続きを読む »

フェンディ、ジャパンアンバサダー・川口春奈がイタリアを旅する特別動画公開 | RBB TODAY
画像
　ラグジュアリーブランド・フェンディが、ジャパンアンバサダーの川口春奈がイタリアを訪れる動画を公開する。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/03/16/218054.html続きを読む »

　10日、女優の川口春奈が自身のインスタグラムのストーリーを更新。自身の感情を綴った「意味深投稿」がネットで話題となっている。

　この日、川口は自撮り画像とともに、長文のメッセージを投稿。「思い通りにいかないこともまったく予想していなかった結末もたくさんのは不尽もかと思えば稀に訪れるご褒美や神様からのギフトや美しい景色や感情人のあたたかみや冷たさや」とつづり、「無機質で淡白で孤独に溢れる気持ちも逆に愛でしかない瞬間も全部まるごと受け止めて前に進むしかない　まるごと受け止めるのには荷物がデカすぎて味がしすぎるけどゆっくりと私らしく。 いけるよ、いくよ一私は。」と、苦しい胸中を伝えた。

　同日、川口は別投稿でも文章だけのストーリーを投稿し「とてつもない影響力を及ぼす職業だということは理解しつつもすべてを説明しないと誤解され勝手にどうだこうだと言われるとなんにも発信する気が失せる　シミがあろうがなかろうがはたまたこれがメイクかもしれないし痩せても太ってもなんかしてもいろいろと言われて本当に大変なお仕事ですね　すべてを説明するのなんてナンセンスだしすべてを勝手に解釈して決めつける方もかなりナンセンス」とコメント。

　続けて「snsの持つ良さが最近あまりわからなくなってきてしばらく距離を置いてきたけどやっぱり私には向いてないなぁ　どんな仕事してても毎日を必死に生きていたらそりゃ色々あるでしょうみんながんばってるから私もがんばってるだけと、こうやって呟くとまたどうせ色々言われるんでしょう　困っちゃうからかわいいアムちゃんで浄化! 明日もがんばろうね」と、SNSの影響力についても言及しながら感情を吐露した。

　この川口の“意味深”な投稿に、ネット上では「川口春奈ちゃん何かあったのかな…」「川口春奈のストーリーズ、よく分かんないけど普通に外で泣きそうになった」「川口春奈どうした…？」など、心配の声が寄せられている。

※川口春奈の公式インスタグラム


しろときいろ ～ハワイと私のパンケーキ物語～

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
川口春奈 フォト＆スタイルブック「I AMU HARUNA」 (幻冬舎単行本)
￥1,609
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
川口春奈CALENDAR2017 ([カレンダ-])
￥2,750
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top