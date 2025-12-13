『プデュ48』出身モデル、12歳上バンドマンと結婚3カ月にして妊娠発表「優しく見守って」 | RBB TODAY

バンドDPNSのキム・テヒョンとシェフのチェ・ヒョンソクの娘であり、オーディション番組『PRODUCE 48』にも出演した女優兼モデルのチェ・ヨンスが結婚3カ月にして妊娠を伝え、祝福されている。

去る12月12日、チェ・ヨンスは自身のSNSを通じて、「そうなりました。早くも周りのおばさんたちに愛されています。優しく見守っていただけるとありがたいです」という文章とともに数枚の写真を公開した。

公開された写真のなかのチェ・ヨンスは、夫のキム・テヒョンとともに胎児の超音波写真を持って、明るく笑っている。愛犬と一緒に撮ったプリクラはもちろん、知人からもらったと見られるベビー用品の写真まで公開され、微笑ましさを加えた。

キム・テヒョンは1987年生まれ、チェ・ヨンスは1999年生まれで、2人は12歳差を乗り越えて、恋愛を続けてきた。

（写真＝チェ・ヨンスInstagram）左からチェ・ヨンス、キム・テヒョン

チェ・ヨンスは過去にSNSを通じてDPNSのファンだったことを何度も明かしただけに、ファンから恋人に発展した特別な縁で大きく話題になった。

2人は2024年11月、熱愛説が浮上すると、結婚を前提に交際中であることを認め、その後、5年半の熱愛の末に2025年9月、結婚式を挙げた。

チェ・ヨンスは結婚前、個人チャンネルとQ＆Aコンテンツを通じて、結婚と出産の計画について率直な考えを明らかにし、注目を集めた。

「子供の予定はいつ頃か」という質問には、「いつでも」と答え、子供を持つことへの願望を表し、同年代より早い結婚を決心した理由については、「どうせ別れないだろうし、定着するのであれば、早く結婚して赤ちゃんを産もうと考えた」と明らかにした。

チェ・ヨンスの妊娠にネットユーザーたちは、「結婚も妊娠もおめでとう」「チェ・ヒョンソクシェフがおじいさんだなんて感動的」「愛がそのままつながっていった感じ」といった温かい反応を送っている。

（記事提供＝OSEN）

