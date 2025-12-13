共演者は全カットも…疑惑を釈明しないSHINee・キー、続くテレビ出演に視聴者の意見分かれる | RBB TODAY

タレントのパク・ナレの騒動の余波に巻き込まれたボーイズグループSHINeeのメンバー、キーの番組出演をめぐって、反応が交錯し続けている。

最近、キーはパク・ナレの「注射おばさん」騒動に巻き込まれている。パク・ナレが「注射おばさん」と呼ばれるA氏と違法医療疑惑に包まれており、A氏の過去のSNS投稿にキーの動画が残っていたためだ。

動画でA氏は、キーの家を撮影するかと思えば、キーの愛犬を親しげに呼び、10年以上の縁を強調した。

騒動のなか、A氏が投稿を削除し、ファンはキーに説明を要求している。しかし、キーはもちろん、所属事務所はいかなる公式コメントも出していない。

そんななか、キーの放送分が電波に乗った。去る12月12日、韓国で放送されたMBC『私は1人で暮らす～シングルのハッピーライフ～』の次回予告には、キーが親友でダンサーのカニとキムチを漬ける姿が公開された。

パク・ナレは全カットされたなか、キーの姿が捉えられた撮影分が公開されると、視聴者の意見はわかれた。

一部の視聴者は、「出られない理由はまだない」「まだ確実ではないからおかしくはない」「コメントの発表があるまで、番組に登場するのではないかと思う」「まだすべてのことは予想に過ぎず、確認されていることはない」といった反応を見せ、キーの出演は問題にならないと判断した。

一方で、一部の視聴者は「早く立場の表明をしてほしい」「コメントがなくて、少しすっきりしない」といった反応を見せ、キーのコメントの発表を促した。

なお、マネージャーに対するパワハラと違法医療行為の疑惑などを受けているパク・ナレは、活動休止中だ。パク・ナレは、「すべてのことがきれいに解決されるまで、番組活動を中断することを決心した。私を信じて応援してくださったすべての方々に再度深くお詫び申し上げる」と明らかにした。

