 北川景子、夫・DAIGOと結婚してよかったと「毎日思う」「この方でなければ結婚できてない」 | RBB TODAY
北川景子、夫・DAIGOと結婚してよかったと「毎日思う」「この方でなければ結婚できてない」

北川景子【写真：竹内みちまろ】
　27日放送のバラエティ番組『トークィーンズ』（フジテレビ系）に、女優の北川景子が出演。夫・DAIGOとの夫婦関係について「結婚してよかったと毎日思う」と語る一幕があった。


　この日、北川は本人による“逆オファー”で番組に出演。今週と次週の2週にわたり、北川の人生哲学や夫・DAIGOとの夫婦関係に迫る内容となっている。

　北川とDAIGOは、2016年に結婚。2020年に第1子となる女児、2024年に第2子となる男児が誕生した。番組の終盤、事前取材VTRにて、野々村友紀子に「DAIGOさんと結婚して、この人と結婚してよかったなと思うことは」と尋ねられた北川は「毎日思う」と回答。スタジオからは「いや～！」「素敵～！」との声が上がった。続けて北川は「この方でなければ結婚できてなかったんだろうな」と心境を語った。

　また、次週の番組予告映像で北川は「（DAIGOは）私が“こうしたい”というのを尊重してくれる相手」「無理だと思う、夫じゃないと」と語る姿が映し出されていた。


《アルファ村上》

