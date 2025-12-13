ILLIT、1月13日に日本で新曲『Sunday Morning』リリース決定！Mega Shinnosukeが楽曲制作 | RBB TODAY

ガールズグループILLITが日本で愛らしい魅力を盛り込んだ新曲をリリースし、人気アーティストとしての活動を続ける。

12月13日、所属事務所BELIFT LABによると、ILLITの日本2ndデジタルシングル『Sunday Morning』が来る2026年1月13日にリリースされる。

『Sunday Morning』は、誰も止められない恋の偉大な力を表現したJ-POPロックスタイルの楽曲だ。すぐにでも好きな相手に会いに行きたい日曜日の朝のきらめく感性と恋しさを盛り込んだ。

TikTokでブームを巻き起こした『愛とU』を歌った2000年生まれの歌手Mega Shinnosukeが楽曲制作に参加した。ショート動画のトレンドを率いる2組のアーティストのコラボに、10～20代のファンの熱い反応が予想されている。

『Sunday Morning』は1月に日本の地上波チャンネルおよび動画配信サービスで放送されるアニメーション『姫様“拷問”の時間です』シーズン2のオープニングテーマ曲としても使われる。

このアニメーションティザーを通じて、音源の一部が前日に公開されたが、明るく軽快なメロディーと調和したメンバーたちのエネルギー溢れるボーカルが印象的だ。

なお、ILLITは現在、1stシングル『NOT CUTE ANYMORE』で活発に活動中だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

