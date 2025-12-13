少女時代・ティファニー、3歳上俳優ピョン・ヨハンと真剣交際中！グループ初の既婚者になるか | RBB TODAY

ガールズグループ少女時代初の既婚者はティファニーになるのか。

12月13日、俳優ピョン・ヨハンの所属事務所TEAM HOPEは、「ピョン・ヨハンとティファニーは現在、結婚を前提に真剣交際中だ」と明らかにした。

続けて、「まだ具体的に確定した日程はないが、意思を固める瞬間、ファンの皆さんに真っ先に知らせたいという願いを2人とも伝えてきた」として、「温かい関心に感謝し、2人の未来に恩恵と愛がともにあることを祈る気持ちで祝福するようにお願いする」と伝えた。

報道によると、2人は作品でキスシーンなど、熱いロマンスの演技を披露した後、恋人に発展し、忙しいスケジュールのなかでもお互いを配慮しながら交際を続けた末、深い信頼をもとに結婚を決心した。

デビュー18周年を迎えた少女時代では、まだ結婚したメンバーがいない。スヨンが俳優チョン・ギョンホと2012年から熱愛を続けており、最も早く結婚するのではないかという反応が大きかったが、ティファニーがビョン・ヨハンとの結婚を前提に熱愛中だと判明し、スヨンを抜いて最も先に既婚者になるのではないかという反応が続いている。

（写真提供＝OSEN）左からピョン・ヨハン、ティファニー

なお、ティファニーは2007年に少女時代のメンバーとしてデビューした後、現在は女優として活動中だ。ミュージカル『FAME』『シカゴ』とドラマ『財閥家の末息子』『サムシクおじさん』などに出演した。

ピョン・ヨハンは、2011年に映画『土曜勤務』（原題）でデビュー後、映画『おもちゃ 虐げられる女たち』『監視者たち』『野良犬たち』『泣く男』『ソーシャルフォビア』『ハンサン-龍の出現』『毒戦 BELIEVER 2』『＃彼女が死んだ』とドラマ『ミセン』『六龍が飛ぶ』『ミスター・サンシャイン』『サムシクおじさん』『白雪姫には死を～BLACK OUT～』などに出演した。

（記事提供＝OSEN）

◇ティファニー プロフィール

1989年8月1日生まれ。アメリカ国籍で、本名はStephanie Young Hwang（韓国名はファン・ミヨン）。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、グループ内ではリードボーカルを担当。近年はアメリカを拠点とし、Tiffany Young（ティファニー・ヤング）の名で活躍している。高い歌唱力、抜群のカリスマ性を誇る一方で運動音痴な一面もあり、プロ野球の始球式で伝説と呼ばれるほどのノーコントロールぶりを見せたことがある。

