元NGT48・荻野由佳、第一子出産を発表「喜びで涙が止まりませんでした」 | RBB TODAY

9日、NGT48元メンバーの荻野由佳が自身のインスタグラムを更新し、第1子の出産を発表した。

この日、荻野は赤ちゃんの写真とともに「先日、無事に第一子を出産しました！」と報告し、「出産は想像以上に大変で、まさに奇跡の連続でした！それでも、産声を聞いた瞬間に全ての力が抜け、初めて抱きしめたときには痛みも何もかも忘れるほどの喜びで、涙が止まりませんでした」と、第1子誕生の喜びをつづった。

続けて「トツキトオカ、お腹の中で胎動を感じながらすくすく育ってくれた我が子。ようやく会えたその瞬間は、何にも代えがたい感動で胸がいっぱいでした( ‎т т )」とコメント。「ずっとサポート・ケアをしてくれた家族、そして産院の先生方には心から感謝の気持ちでいっぱいです。これまでSNS上でも温かく見守ってくださった皆さん、本当にありがとうございます。仕事終わりで疲れている中でも、毎日欠かさず最後の時間まで面会に来てくれた夫ミルクやオムツ替え、抱っこも積極的に頑張り、私のケアまでしてくれました！ありがとうねぇ！！」と、夫や周囲の人々への感謝も伝えた。

最後に「これからは家族みんなで力を合わせて、我が子を何よりも幸せにできるようにまだまだ未熟な私ですが、母として強く成長しながら、精一杯頑張っていきます！」とつづり、締めくくった。

荻野の出産報告には、元AKB48・飯野雅からは「改めて、おめでとう～ 落ち着いたら会いに行くね～」、元SKE48・佐藤すみれからは「おぎゆかちゃんおめでとう 次は（赤ちゃんと）一緒に会おう」、モデルの福士リナからは「おめでとう 頑張ったねぇ」など、祝福の声が寄せられている。

荻野は2021年にNGT48を卒業し、今年2月に結婚。同年4月に第一子妊娠を報告していた。

※元NGT48・荻野由佳の第一子出産報告（荻野の公式インスタグラムより）