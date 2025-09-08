藤井風、奇抜な“ワンちゃん”衣装に黒柳徹子が大興奮！「私、この方に興味津々です」 | RBB TODAY

藤井風、「徹子の部屋」に初出演！父から「岡山から出んでええ」と言われた過去を振り返る | RBB TODAY
藤井風が初出演の徹子の部屋で岡山育ちや努力、音楽の多様性を語り黒柳徹子と初対面を果たす。
8日、藤井風が『徹子の部屋』（テレビ朝日系）に初出演。黒柳徹子が藤井の「奇抜な衣装」に驚く一幕があった。
この日、藤井は自身の楽曲『Hachikō』のMVで着用していた衣装で登場。サングラスに銀色の長い垂れ耳の被り物、派手なシルバーのネックレス、全身黒ずくめの奇抜なスタイルで黒柳の前に現れた。黒柳は思わず「わっ！すごい！すごい！すごい！」と大きな声を上げて驚きのリアクションを見せ、「私、この方に興味津々です」と関心を寄せた。
続けて黒柳が「かわいい格好ね」と藤井の衣装を褒めると、藤井は「（黒柳さんが）いつも素敵なお召し物をされているので、僕も一張羅を下ろしてこなければと思いまして」と自身の衣装も黒柳に感化されて選んだことを明かした。
さらに黒柳が衣装のイメージについて尋ねると、藤井は「Hachikōという曲のミュージックビデオに出てくる、ワンちゃんをイメージして」と説明。黒柳が「あの渋谷の駅にいるハチ公？」と聞き返すと、藤井は「そうそう、そうなんです」とニコッと微笑みながらうなずいていた。
