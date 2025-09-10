 週刊文春、本日12時に“ゴジュウジャー戦隊内”不倫スクープ | RBB TODAY
週刊文春、本日12時に“ゴジュウジャー戦隊内”不倫スクープ

文藝春秋【撮影／平木昌宏】
　9日、総合週刊誌「週刊文春」（文藝春秋）が公式Xアカウントを更新。9月10日正午に“ゴジュウジャー戦隊内不倫”を扱うスクープ記事の公開を予告した。

　同アカウントは「【記事予告】明日の「週刊文春電子版」は… 2025年9月10日12:00公開予定」とのコメントとともに、「ゴジュウジャー戦隊内不倫」と記事内容を告知した。『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は、毎週日曜9時30分からテレビ朝日系列で放送されている特撮テレビドラマであり、主演に冬野心央、共演に鈴木秀脩、神田聖司、松本仁、今森茉耶らが名を連ねる。

　この投稿を受け、ネット上では「ドロドロやん　子供に見せる作品やのに」「ゴジュウジャー！？！？え？本当に？？？？」「なんしてんすか…」「は？？？？マジ？」など驚きの声が上がっている。

