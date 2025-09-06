活動自粛中の三代目JSB・今市隆二、結婚＆第一子誕生を報告！「前代未聞」と驚きの声も | RBB TODAY

6日、三代目J SOUL BROTHERSのメンバー・今市隆二が所属事務所LDHの公式ホームページにて、結婚と第一子誕生を報告した。

今市は今年4月にタクシー乗務員への暴行・脅迫被疑事件を起こし謝罪。現在まで活動を自粛している。9月6日、『文春オンライン』（文藝春秋）が「三代目JSB今市隆二が『タクシー暴行事件』の裏で極秘婚！…第一子も誕生《事務所LDHは『事実』と認める》」と報じた。今市はこの報道に対し、事務所公式ホームページで「一部報道にありました通り、このたび私、今市隆二はかねてよりお付き合いをしておりました一般の方と結婚し、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます」と、一般女性との結婚と第一子誕生を報告した。

続けて「妊娠中は体調や経過に不安定な要素があり、出産まで安心してお伝えできる状況ではなかったため、当初より公表を控えておりました」と公表を控えていた理由を説明。「無事に出産を迎えたタイミングで皆さまにご報告する予定でしたが、私自身がご迷惑をおかけしていたこともあり、発表をいつのタイミングですべきか慎重に考え、悩んでおりました。本来であれば、皆さまに一番にご報告すべきところですが、報道が先行してしまったこと、そして現在活動を自粛している中での発表となったことで驚かせてしまい、大変申し訳ありません」と、発表のタイミングに葛藤があったことを明かした。

今後については「私個人の件で、関係者の皆さま、応援してくださっている皆さまに多大なご迷惑とご心配をおかけし、また家族にも不安な思いをさせてしまいましたが、家族を持った今、これまで以上に責任ある行動を心がけ、皆さまの信頼を取り戻せるよう、一層精進してまいります」と決意を示した。

突然の結婚と第一子誕生報告に、ネット上では「前代未聞」「えっちょっと待ってえええ」「えっ？？嘘やろ」「びっくりした」「え！？今？？！」といった驚きの声が寄せられている。

※LDH公式ホームページ『今市隆二よりいつも応援してくださる皆さまへ』