ラインもくっきり！村重杏奈、“なんでもない日の私服”に絶賛の声 | RBB TODAY

11日までに、タレントの村重杏奈が自身のインスタグラムを更新し、最新の私服ショットを公開した。
この日、村重は美しいフェイスラインが際立つ横顔ショットと、ボディーラインがくっきりと出るグレーのトップスにブラウンのパンツを合わせたコーディネートの写真を投稿した。
コメントでは「おはよー！らぶぶです！間違えた！しげげです！これも違った！村重です！」と元気いっぱいに茶目っ気をのぞかせた。続けて「さあ！水曜日！！今日が終われば木曜日！そして待ってるのは華金！ほらなんだか頑張れそうな気がしてきたぞ！！」とポジティブな言葉でエールを送り、最後は「あ！なんでもない日の私服です」とつづり、投稿を締めくくった。
この投稿を見たファンからは「あんなちゃん今日も超絶可愛いね」「今日も好きです」「めちゃ綺麗、可愛いです」など、私服姿を絶賛する声が寄せられている。