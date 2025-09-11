 ラインもくっきり！村重杏奈、“なんでもない日の私服”に絶賛の声 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

ラインもくっきり！村重杏奈、“なんでもない日の私服”に絶賛の声

エンタメ その他
注目記事
村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
  • 村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
  • 村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

「二の腕ー！！！！出る季節ー」村重杏奈、夏ファッション一挙公開！ | RBB TODAY
画像
「二の腕ー！！！！出る季節ー」村重杏奈、夏ファッション一挙公開！
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/22/233706.html続きを読む »

“ダイエット成功”の村重杏奈、すっきりとした生脚披露「すっげー綺麗な足！」「モデルさんみたい」 | RBB TODAY
画像
村重杏奈が25日、自身のＸ（旧Twitter）を更新。オートファジーダイエットですっきりした生脚を披露してみせた。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/03/26/227425.html続きを読む »

　11日までに、タレントの村重杏奈が自身のインスタグラムを更新し、最新の私服ショットを公開した。

村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

　この日、村重は美しいフェイスラインが際立つ横顔ショットと、ボディーラインがくっきりと出るグレーのトップスにブラウンのパンツを合わせたコーディネートの写真を投稿した。

　コメントでは「おはよー！らぶぶです！間違えた！しげげです！これも違った！村重です！」と元気いっぱいに茶目っ気をのぞかせた。続けて「さあ！水曜日！！今日が終われば木曜日！そして待ってるのは華金！ほらなんだか頑張れそうな気がしてきたぞ！！」とポジティブな言葉でエールを送り、最後は「あ！なんでもない日の私服です」とつづり、投稿を締めくくった。

　この投稿を見たファンからは「あんなちゃん今日も超絶可愛いね」「今日も好きです」「めちゃ綺麗、可愛いです」など、私服姿を絶賛する声が寄せられている。


【電子版だけの特典カット付き】びびぐら　村重杏奈 (別冊ＶｉＶｉ)
￥2,200
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
悪鬼のウイルス
￥550
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

村重杏奈

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top