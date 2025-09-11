ザクザク食感の新感覚バーガー！カールスジュニア、「BBQクランチチーズバーガー」16日より販売 | RBB TODAY

バーガーレストラン「カールスジュニア」が、9月16日からザクザクした食材をトッピングした食欲をそそる3種のバーガー・サイドメニューと、1種のデザートメニューが販売される。

「カールスジュニア」3種の新メニューと1種の新フレーバーシェイク

注目の「BBQクランチチーズバーガー」は、100gの直火焼きオージービーフ100%パティに、本場アメリカのスモーキーベーコンとレッドチェダーチーズを組み合わせた一品だ。コクのあるバーベキューソースとさわやかなサワークリームの2種類のソースを使用し、ピクルスのアクセントやポテトチップスのザクザクした食感も楽しめる。

「サワークリームオニオンチキンテンダーサンドJr」は、店舗で揚げたてのチキンテンダーを2本使用したバーガーメニューだ。ホワイトチェダー、トマトとレタス、サワークリームオニオンソースを使用し、食べやすい大きさでチキンのザクザクした食感を味わえる。

サワークリームオニオンチキンテンダーサンドJr.

日本オリジナルメニューの「マッシュルームフライ」は、生マッシュルームをカットし、粉づけし、油で揚げて店内調理した一品だ。外はザクザク、中はジューシーな味わいで、手作りにこだわったハンバーガーに合うカールスジュニアらしい料理となっている。

マッシュルームフライ

デザートメニューでは「チョコミントシェイク」を期間限定で販売する。ニュージーランド産の良質な生乳をふんだんに使用した、濃厚感あるリッチなアイスクリームの味わいが特徴だ。ミントシロップとチョコチップを使用し、ひとつひとつ手作りした本格シェイクで、ミントの爽やかな風味とチョコチップのザクザクな食感を楽しめる。