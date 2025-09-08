乃木坂46 6期生・ 増田三莉音、成城石井で爆買い！？「みんなで食べようと思って」に設楽充ツッコミ | RBB TODAY

8日放送の『乃木坂工事中』（テレビ東京系）には6期生全員が出演。メンバーの増田三莉音の「金遣いの荒さ」を指摘するシーンがあった。

この日は、「期別対抗！セイムメンバー選手権」をテーマに「金遣いが荒い6期生のメンバーは」というお題が出され、6期生が回答。最多票だったのは、10人中5人が名前を挙げた鈴木佑捺だった。鈴木自身もフリップに「私」と記すほど自覚があるようで、「お金がなくて気づいたら…。最近それをメンバーに相談してて」と自己分析を明かした。鈴木は、月末になると口癖が「お金がない」になると周りのメンバーから暴露された。さらに「電車に乗れないかも知れなくて」と所持金の少なさを告白。

MCのバナナマン・設楽から「だって使うことないだろ？」と問われると、鈴木は「それがわからなくて。みんなに聞いているんですけど」と使途不明金のような状況を説明。設楽はすかさず「盗まれてるじゃん！」とツッコミを入れた。

続けて名前が多かった増田三莉音についても話題が及んだ。設楽に「増田も多いんだよ？」と話を振られると、増田は「何も買ってないんですよ」と弁解。しかし矢田萌華から「成城石井で爆買いしてました」と暴露された。すると増田は「大阪（地元にいる時）に成城石井に行ったことなくて、帰り道にあって。コストコみたいな感じかと思って」と、ワクワクしながら買い物したエピソードを語った。設楽から「スイーツとか買うわけ？」と問われると、3種類入りのケーキセットを購入していたことを告白。

設楽が「なんで1人でそんな買うの？」と尋ねると、増田は「みんなで食べようかな？」と返答。これには設楽も「嘘つけ！めちゃめちゃウソついてる」とツッコみ、スタジオは笑いに包まれた。

