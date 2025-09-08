 乃木坂46・5期生全員が指摘、同期でよく泣くメンバーは？ | RBB TODAY
乃木坂46・5期生全員が指摘、同期でよく泣くメンバーは？

乃木坂46・5期生【写真：竹内みちまろ】
  • 乃木坂46・5期生【写真：竹内みちまろ】

　8日放送の『乃木坂工事中』（テレビ東京系）に、5期生全員が出演。同期でよく泣くメンバーについて語った。

　この日の放送では、同期の絆が試される「期別対抗！セイムメンバー選手権」をテーマに、さまざまなお題に沿って「同じメンバーをそろえられるか」を4・5・6期生がチームで競う企画を実施。その中で、5期生に「同期の中で泣き虫なメンバーは？」というお題が出された。

　すると5期生は一斉にフリップボードにメンバーの名前を記し、全員が「菅原咲月」を挙げて見事に一致。MCのバナナマン・設楽から「小吉！（菅原の愛称）これはもう私って書いてますから」と話を振られると、菅原は「初期の頃のイメージ（が大きい）。『最近よく菅原が泣かなくなったよね？』という話を何人かでしてたりも」と、5期生の中で「よく泣くメンバーは菅原」という認識を共有していることを明かした。続けて「5期生があまりにも泣かなすぎるんですよ」と言うと、一ノ瀬美空から「咲月が泣きすぎだと思う」とツッコミが入った。

　さらに設楽が井上和に話を振ると、井上は「千秋楽とかで毎回、どろっどろで泣いてるイメージがあって。ちょっとした嬉しかったこととかでも涙するんですよ」と菅原の涙腺の緩さを指摘。続いて岡本姫奈も「誰かが悲しいことがあったら、一緒に泣いてくれる」と、副キャプテンとしてメンバーに寄り添う姿を明かすと、設楽は「いいヤツだな～」と感心していた。

※【公式】「乃木坂工事中」# 530「期別対抗！セイムメンバー選手権 前編」2025.09.07 OA


《平木昌宏》

