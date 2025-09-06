AKB48・田口愛佳、黒ランジェリーでセクシーポーズ！1st写真集から先行カット公開 | RBB TODAY

AKB48・田口愛佳、美谷間チラ見せセクシーショット！1st写真集カバー＆タイトル決定 | RBB TODAY
田口愛佳の1st写真集は台湾ロケで大人の魅力を披露し、無邪気さと大人の表情を兼ね備えた内容で、発売記念イベントも開催予定。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/02/235869.html続きを読む »
AKB48・田口愛佳、初のランジェリーカットに挑戦！1st写真集が発売決定 | RBB TODAY
AKB48田口愛佳の1st写真集が台湾で撮影され、2025年9月25日に発売。大人の魅力と無邪気さを表現。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/01/234262.html続きを読む »
9月25日、AKB48・田口愛佳の1st写真集『好きと言えたら』（ワニブックス）が発売される。今回、新たにランジェリー姿の先行カットが公開された。
同作では、初挑戦となるランジェリー姿や、ベッド、シャワーでのドキッとするようなカットも収録。ナイスバディを惜しみなく披露し、これまでに見せたことのない大人の表情ものぞかせている。もちろん、彼女らしい無邪気でキュートな笑顔も満載。少女からレディへと歩みを進める彼女の現在地がぎゅっと詰まった1冊に仕上がった。
今回解禁されたのは黒のランジェリー姿でベッドに横たわるカットと、シャワーシーンでのひとコマ。いつもの明るくキュートな田口とは異なる雰囲気で、セクシーなショットとなっている。発売記念イベントの詳細も決定。お渡し会を東京・大阪にて開催する。