AKB48・田口愛佳、黒ランジェリーでセクシーポーズ！1st写真集から先行カット公開 | RBB TODAY

9月25日、AKB48・田口愛佳の1st写真集『好きと言えたら』（ワニブックス）が発売される。今回、新たにランジェリー姿の先行カットが公開された。

AKB48田口愛佳1st写真集『好きと言えたら』©ワニブックス

同作では、初挑戦となるランジェリー姿や、ベッド、シャワーでのドキッとするようなカットも収録。ナイスバディを惜しみなく披露し、これまでに見せたことのない大人の表情ものぞかせている。もちろん、彼女らしい無邪気でキュートな笑顔も満載。少女からレディへと歩みを進める彼女の現在地がぎゅっと詰まった1冊に仕上がった。

AKB48田口愛佳1st写真集『好きと言えたら』©ワニブックス

AKB48田口愛佳1st写真集『好きと言えたら』©ワニブックス

今回解禁されたのは黒のランジェリー姿でベッドに横たわるカットと、シャワーシーンでのひとコマ。いつもの明るくキュートな田口とは異なる雰囲気で、セクシーなショットとなっている。発売記念イベントの詳細も決定。お渡し会を東京・大阪にて開催する。

AKB48田口愛佳1st写真集『好きと言えたら』©ワニブックス