頓知気さきな、“美尻”きわだつバックショット披露！フォトスタイルブック『また明日！』裏表紙が公開 | RBB TODAY

9月25日に発売される頓知気さきなの初フォトブック『また明日！』（光文社）の3種の裏表紙が公開された。同作は通常版、セブンネットショッピング限定版、楽天ブックス限定版の3種類の表紙で展開される。

通常版の裏表紙は熱海ロケ初日の古民家でのショットで、温かな日差しの中でランジェリー姿でくつろぐ頓知気の姿が収められている。セブンネットショッピング限定版の裏表紙は昭和レトロな温泉で水鉄砲を持ってポーズを決めた1枚、楽天ブックス限定版の裏表紙は温泉の湯船に浸かってリラックスしている頓知気を上から撮ったショットとなっている。

通常版裏表紙について頓知気は「熱海ロケのファーストショットなのでまだちょっと緊張していたんですが、窓際がとてもポカポカしていて、ゆったりした穏やかななかで撮影ができ、徐々に緊張がほぐれていきました」と振り返った。

頓知気さきなフォトスタイルブック『また明日！』セブンネットショッピング限定版 裏表紙(bis編集部編/光文社刊/撮影・松岡一哲)

セブンネットショッピング限定版裏表紙については「温泉の壁面のタイルに描かれた絵がとってもポップで可愛くてテンションが上がりました。ヒーローにハマっていたので、水鉄砲でいくつかポーズをとったなかの1枚です」とコメントしている。

頓知気さきなフォトスタイルブック『また明日！』楽天ブックス限定版 裏表紙(bis編集部編/光文社刊/撮影・松岡一哲)

楽天ブックス限定版裏表紙については「このフォトスタイルブックには、今まで見せたことのない自然体な私がたくさん写っています。温泉に浸かってリラックスしているこんな表情もかなりレアだと思います」と語った。