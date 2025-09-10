 頓知気さきな、“美尻”きわだつバックショット披露！フォトスタイルブック『また明日！』裏表紙が公開 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

頓知気さきな、“美尻”きわだつバックショット披露！フォトスタイルブック『また明日！』裏表紙が公開

エンタメ グラビア
注目記事
頓知気さきなフォトスタイルブック『また明日！』通常版裏表紙(bis編集部編/光文社刊/撮影・松岡一哲)
  • 頓知気さきなフォトスタイルブック『また明日！』通常版裏表紙(bis編集部編/光文社刊/撮影・松岡一哲)
  • 頓知気さきなフォトスタイルブック『また明日！』セブンネットショッピング限定版 裏表紙(bis編集部編/光文社刊/撮影・松岡一哲)
  • 頓知気さきなフォトスタイルブック『また明日！』楽天ブックス限定版 裏表紙(bis編集部編/光文社刊/撮影・松岡一哲)
  • 頓知気さきなフォトスタイルブック『また明日！』通常版カバー(bis編集部編/光文社刊/撮影・松岡一哲)
  • 頓知気さきなフォトスタイルブック『また明日！』セブンネットショッピング限定版カバー(bis編集部編/光文社刊/撮影・松岡一哲)
  • 頓知気さきなフォトスタイルブック『また明日！』楽天ブックス限定版カバー(bis編集部編/光文社刊/撮影・松岡一哲)

頓知気さきな、昭和レトロな温泉で圧倒的美少女感！待望のフォトスタイルブックが発売決定 | RBB TODAY
画像
頓知気さきなの昭和レトロ温泉旅や素顔を収めたフォトスタイルブックが発売され、大人の魅力と美少女感を楽しめる内容。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/25/233901.html続きを読む »

頓知気さきな、“本気のすっぴん”から“大人の表情”まで！初フォトスタイルブックの表紙が公開 | RBB TODAY
画像
頓知気さきなのフォトスタイルブック「また明日！」が9月25日に発売。熱海の自然や大人の表情を収め、多彩な内容が楽しめる。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/07/234626.html続きを読む »

　9月25日に発売される頓知気さきなの初フォトブック『また明日！』（光文社）の3種の裏表紙が公開された。同作は通常版、セブンネットショッピング限定版、楽天ブックス限定版の3種類の表紙で展開される。

　通常版の裏表紙は熱海ロケ初日の古民家でのショットで、温かな日差しの中でランジェリー姿でくつろぐ頓知気の姿が収められている。セブンネットショッピング限定版の裏表紙は昭和レトロな温泉で水鉄砲を持ってポーズを決めた1枚、楽天ブックス限定版の裏表紙は温泉の湯船に浸かってリラックスしている頓知気を上から撮ったショットとなっている。

　通常版裏表紙について頓知気は「熱海ロケのファーストショットなのでまだちょっと緊張していたんですが、窓際がとてもポカポカしていて、ゆったりした穏やかななかで撮影ができ、徐々に緊張がほぐれていきました」と振り返った。

頓知気さきなフォトスタイルブック『また明日！』セブンネットショッピング限定版 裏表紙(bis編集部編/光文社刊/撮影・松岡一哲)

　セブンネットショッピング限定版裏表紙については「温泉の壁面のタイルに描かれた絵がとってもポップで可愛くてテンションが上がりました。ヒーローにハマっていたので、水鉄砲でいくつかポーズをとったなかの1枚です」とコメントしている。

頓知気さきなフォトスタイルブック『また明日！』楽天ブックス限定版 裏表紙(bis編集部編/光文社刊/撮影・松岡一哲)

　楽天ブックス限定版裏表紙については「このフォトスタイルブックには、今まで見せたことのない自然体な私がたくさん写っています。温泉に浸かってリラックスしているこんな表情もかなりレアだと思います」と語った。


【デジタル限定 YJ PHOTO BOOK】頓知気さきな写真集「乙女の宣誓」
￥880
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
頓知気さきなフォトスタイルブック　また明日！
￥2,970
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top