ボリューム満点の美貌に目が離せない！韓国プロ野球の日本人チア、大胆ノースリーブ衣装に絶賛多数【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国プロ野球初の日本人チアガールとして人気を集める野澤彩華さんが、ボリューム満点の美貌でファンを魅了している。

野澤さんは最近、自身のインスタグラムを更新。

「25-26シーズン、女子バレーボールチームの韓国道路公社ハイパスを応援します！よろしくお願いします」とキャプションに綴り、1枚の写真を投稿した。

公開された写真には、韓国道路公社ハイパスのチアリーディング衣装でカメラに満面のスマイルを見せる野澤さんが写っている。青と白を基調としたホルターネックのトップスからはメリハリ抜群のスタイルがあらわになり、赤のスパンコールがまかれたホットパンツからスラリと伸びる美脚もファンを魅了している。

投稿を目にしたファンからは、「アヤカさん可愛すぎて大好き」「アイシテル」「頑張って！」「ダイヤモンドより綺麗」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝野澤彩華さんInstagram）

野澤さんは1999年12月12日生まれの25歳。中高6年間でソフトボール部に所属し、投手でプレーした経歴を持ち、2022年に巨人のチアガール「ヴィーナス」入りして活動した。

昨年11月より韓国男子プロバスケKBLの原州（ウォンジュ）DBプロミでチアを務めると、「韓国史上初の日本人チア」として話題に。そして、2025年シーズンからは韓国プロ野球KBOリーグのハンファ・イーグルスでもチアを務めており、「韓国プロ野球初の日本人チア」としてもプロ野球ファンの間で注目を集めている。

