「痩せて整形最高」元巨人軍投手の父と国民的女優の母を幼少期に失った韓国インフルエンサー、完全変身 | RBB TODAY

韓国のインフルエンサー、チェ・ジュンヒが自身の劇的な変化に満足感を示した。

チェ・ジュンヒは10月21日、インスタグラムに「この時より何キロくらい痩せたかな」とコメントを添えて動画を投稿。公開された映像には、ダイエット前後の姿が収められていた。

以前のふっくらとした印象から一転、ほっそりとした手足とシャープなフェイスラインが際立ち、視線を集めた。

チェ・ジュンヒは「痩せるだけ痩せて整形するのが最高」と投稿し、積極的にダイエットを推奨。これに対しファンが「ダイエットのモチベーション動画1位」とコメントすると、彼女は「認証（＝同意）」と応じた。

（画像＝チェ・ジュンヒInstagram）

チェ・ジュンヒは過去、全身性エリテマトーデス（SLE）、いわゆる“ループス病”の副作用により体重が最大96kgまで増加したが、現在は41kgまで減量。痩せすぎを懸念する声もあったが、体組成検査の結果を公開し「健康的な低体重型です」と説明している。

さらにチェ・ジュンヒは、ダイエット成功後の今年7月に輪郭整形と目の下・目尻切開手術を受け、“完全に生まれ変わった”ようなビジュアルを披露し話題となった。

（記事提供＝OSEN）

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除となった。

■【写真】「ガリガリすぎて気持ち悪い」チェ・ジュンヒに心配の声

■【写真】チェ・ジュンヒの父 悲運の元巨人投手とは

■【写真】チェ・ジュンヒ、国民的女優の「母そっくり」と話題