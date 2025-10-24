大胆イメチェンで話題のRed Velvet・ジョイ、“ピチッと”ミニワンピで際立つ極薄ボディに視線集中【PHOTO】 | RBB TODAY

Red Velvetのジョイが見せた大胆なビジュアルチェンジが話題を集めている。

10月22日、ジョイは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真でジョイは、水色のシャツにフィット感のあるグレーのミニワンピースを合わせたスタイルを披露。体のラインが際立つタイトなシルエットが、彼女の抜群のスタイルをより引き立てている。

さらに、ハイトーンのロングヘアをばっさりカットし、落ち着いたトーンのボブヘアへと大胆にイメチェンした姿も話題に。清楚で知的な雰囲気とキュートさを兼ね備えた魅力でファンの心を掴んだ。

（写真＝ジョイInstagram）

この投稿を見たファンは「ボブ似合いすぎ！天才」「可愛すぎる」「ウエスト薄っ！」などの声が寄せられている。

なお、ジョイは8月に自身初のソロミニアルバム『Love Splash!』をリリースし、ソロアーティストとしても精力的に活動を続けている。

◇ジョイ プロフィール

1996年9月3日生まれ。SMエンターテインメントで2年6カ月の練習生期間を経て、2014年8月にRed Velvetのメンバーとしてデビューした。グループではリードボーカルとリードラッパー担当。メンバーの中で最も身長が高く、清純なビジュアルと長い手足からなる抜群のスタイルで大きな人気を集めている。2021年8月には4歳年上の歌手Crushとの熱愛を認め、話題となった。

■【写真】「無防備な胸元」…ジョイ、ぎりぎり衣装

■【写真】ジョイ、美背中あらわな黒ワンピ姿

■【写真】「見えそう…」ジョイ、マイクロミニスカからのぞく“脚線美”