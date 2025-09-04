超ときめき♡宣伝部・坂井仁香、胸元チラ見せショット披露！2nd写真集の発売前重版が決定 | RBB TODAY

超ときめき♡宣伝部・坂井仁香、2nd写真集が発売決定！美谷間のぞくチューブトップのビジュアルを披露 | RBB TODAY
超ときめき♡宣伝部の坂井仁香の写真集「ひとかけら」が9月12日に発売され、表現力豊かな魅力を堪能できる内容。
坂井仁香、“彼女感”満載の1st写真集をアピール!「脚に注目して見てほしい!」 | RBB TODAY
アイドルグループ「超ときめき 宣伝部」の坂井仁香が27日、ファースト写真集「First Love」(SDP)発売記念リモート会見を行った。
12日に発売される、超ときめき♡宣伝部・坂井仁香の2nd写真集『ひとかけら』（小学館）の発売前重版が決定し、その記念として新たなカットが公開された。
同作ではアイドルとしてだけでなく、モデルや女優としても着実にキャリアを積んできた坂井が、前作から約4年ぶりとなる写真集に挑んだ。同作では、衣装やロケーションによって表情を大きく変え、坂井ならではの表現力を存分に発揮している。公開されたカットでは、肩＆胸元をみせたトップスをまとい、頬杖をつきながら全力の笑顔でカメラを見つめる姿が収められている。
発売記念イベントも開催が決定している。9月14日に大阪・名古屋、9月15日に東京とオンライン、9月21日に東京で実施される。さらにTikTok（@hitokakera_official）とInstagram（@hitokakera_official）で随時続報が発表される。