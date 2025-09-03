渡辺直美、Netflixドラマ『ウェンズデー』でレディー・ガガの日本版声優に！「超テンションぶちあがっています！」 | RBB TODAY

ティム・バートンが監督・製作総指揮を務めるシリーズ「Netflixシリーズ『ウェンズデー』シーズン2 パート1を8月6日、パート2を9月3日（水）から世界独占配信されている。今回の新章ではレディー・ガガが演じる教師ロザリン・ロットウッド役の日本版声優に渡辺直美が決定し、そのインタビュー映像が公開された。

Netflixシリーズ「ウェンズデー」シーズン2 パート1：独占配信中、パート2：9月3日（水）より世界独占配信

同作はアダムス・ファミリーの長女ウェンズデーが、才能あふれる生徒が集まる寄宿学校ネヴァーモア学園で、殺人事件の謎を解き明かし、自身の超常能力をマスターしようと奮闘するダークコメディ・ファンタジーだ。シーズン2ではレディー・ガガが、ウェンズデーと運命的に出会うネヴァーモア学園の謎めいた伝説の教師であるロザリン・ロットウッド役を演じる。

今回解禁となった映像では、そんなガガ演じるロザリン役の声優を務めることになった渡辺は「めっちゃびっくりしました！『ウェンズデー』はもちろん観ていますが、世界中の皆さんが大好きな作品で、しかもレディー・ガガさんが演じるロザリン役ということで、ダブルで嬉しくて。超テンションぶちあがっています！」とコメント。

さらに「レディー・ガガさんの声は実際に近くで聞いたことがあるので、演技をするうえで優しい喋り方や声質を意識して演じさせていただきました」と語り、「ロザリンは結構重要なキャラクターなのでセリフも難しかったのですが、監督と相談しながら役作りをして演じました。すごく楽しかったです！」と振り返った。

Netflixシリーズ「ウェンズデー」シーズン2 パート1：独占配信中、パート2：9月3日（水）より世界独占配信

同作の大ファンである渡辺は「私も友達と踊りました！当時はスクロールしてもしてもみんなそのダンスを踊っていたのを覚えています。センセーショナルなブームを巻き起こした作品の、みんなが待ち望んだシーズン2。そんな中で、私が“レディー・ガガさんの役”をいただいていいんですか？いう思いもありましたが、心の中で踊りながら、楽しくアフレコさせていただきました。(笑)」とも語っている。

また「ハンドが大好きなんです。ハンドが家にいてくれたらなぁ。あとはイーニッドがお気に入りです。」と好きなキャラクターを挙げ、「衣装やメイクも素敵ですし、何よりウェンズデーの内に秘めた心境が丁寧に描かれているところが好きです。ウェンズデーははっきり物事を言うキャラクターですが、今の社会だとそれって中々難しいじゃないですか。私自身、共感というより、“こうなりたいけどなれない”という憧れのような感情を抱いています。“個性とは何か”と悩んでいる方もいらっしゃると思いますが、彼女を見たらスッキリするのではないかなと思います。自分に素直で、表には出さないけど家族や友達想いなところが素敵だなと思います。」とウェンズデーの魅力について語った。

パート1では、ウェンズデーが未来を断片的に覗く幻視能力でルームメイトのイーニッドの“死”を目撃し、殺人モンスターとの対決で意識を失う場面で幕を閉じた。パート2ではロザリン役の渡辺直美が「本当に色々な展開が訪れる素敵なシーズン2になっています。是非沢山の方に観て頂きたいです！ロザリンがどのようにウェンズデーたちと絡んでいくのかも、シーズン2の注目ポイントになっていると思います」と述べている。

※『ウェンズデー』シーズン2：渡辺直美インタビュー映像