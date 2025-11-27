神尾葉子が手がける新作Netflixアニメ『プリズム輪舞曲』が26年1月より配信決定！予告編＆キービジュアルも公開 | RBB TODAY

『花より男子』の神尾葉子が原作・キャラクター原案・脚本を手がける完全新作アニメーションNetflixシリーズ『プリズム輪舞曲』が、2026年1月15日より世界独占配信される。

同作は1900年代初頭のロンドンを舞台に、画家を志す日本人留学生の少女・一条院りりと、大貴族の息子で天才画学生のキット・チャーチの青春ラブストーリーを描く。全20話、1話約20分で展開される。

Netflixシリーズ『プリズム輪舞曲』キービジュアル

主人公の一条院りり役には種﨑敦美、キット・チャーチ役には内山昂輝が決定。さらに小早川新之助役に梶裕貴、ドロシー・ブラウン役に潘めぐみ、ジョフリー・オブライエン役に阿座上洋平、ピーター・アンソニー役に坂田将吾、キャサリン・アスター役に上坂すみれ、小早川さくら役に鬼頭明里、チャールズ・ブラント役に大塚芳忠、一条院たけ役に甲斐田裕子、リチャード・チャーチ役に諏訪部順一という豪華声優陣が集結した。

物語は、画家を志す日本人少女・一条院りりがロンドンのセント・トーマス美術学院に編入するところから始まる。初めての海外、夢の美術留学にワクワクが止まらないりりだが、実は両親との約束で「半年以内に学院1位を取れないと即帰国」という崖っぷちの状況だ。

編入初日から大貴族の息子で天才画学生、そしてマイペースで若干トラブルメーカーなキット・チャーチと出会い、彼にライバル心をメラメラと燃やしていく。絵にしか興味がなかったキットもまた、絵がうまくなりたいというりりの真っ直ぐで純粋な思いに共鳴していく。

Netflixシリーズ『プリズム輪舞曲』より、りりとキット

前向きで好奇心旺盛、おっちょこちょいなところもある留学生・りりと、完璧な画力と圧倒的な独創性を持つが生活力は皆無な大貴族・キット。絵画への愛と情熱以外の共通点が皆無な2人の関係は果たしてどうなるのか。

Netflixシリーズ『プリズム輪舞曲』より、学院の仲間たち

もうひとりの日本人留学生・新之助や彼の妹のさくら、りりの下宿仲間でもあるドロシー、キットの友人でもある優等生のピーター、陽気なジョフリー、さらにはキットと婚約関係にあるキャサリンといった個性豊かなキャラクターも入り混じり、プリズムのような煌めきを目指して悪戦苦闘する若者たちの姿を描く青春群像劇だ。

アニメーション制作は『進撃の巨人』『ムーンライズ』のWIT STUDIOが担当。監督は映画『キル・ビル』のアニメパートを手がけ、『B: The Beginning』では原作・監督を務めた中澤一登が務める。主題歌はChilli Beans.の「star flower」。

神尾葉子は「愛と勇気とロマンを持って、主人公のりりが時代を駆け抜けていく物語です。夢や希望を口にするのが難しくなってしまったり、当たり前の日常が当たり前でなくなっている世界の中で、この作品が観てくださった方の光になりますように。願いをこめてみんなで作り上げました。全20話、1話1話が宝石のようにきらめく『プリズム輪舞曲』には、そんなたくさんの思いが込められています。どうぞNetflixでお楽しみください!」とコメントを寄せた。

※Netflixシリーズ『プリズム輪舞曲』予告映像