実写版ドラマ『ONE PIECE』S2が2026年3月配信決定！ 尾田栄一郎氏も「S1を超える傑作」と絶賛 | RBB TODAY

2026年3月10日（火）より、Netflix実写版『ONE PIECE』のシーズン2「INTO THE GRANDLINE」が世界独占配信される。

「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の『ONE PIECE』は尾田栄一郎氏による日本を代表する世界的人気コミックだ。伝説の海賊王ゴールド・ロジャーが残した「ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）」を巡り、モンキー・D・ルフィ率いる海賊「麦わらの一味」が大海原へと繰り出す壮大な海洋冒険ロマンを描く。

(C) 尾田栄一郎/集英社

シーズン2では、常識を超えた海「偉大なる航路（グランドライン）」での大冒険が描かれる。配信日の決定とともに、ONE PIECE愛、そして日本愛にあふれたルフィ役のイニャキ・ゴドイが流暢な日本語で配信日を告げる映像も公開された。

9月から6週間にわたり毎週公開されてきた6種のキーアートでは、「麦わらの一味」の新たな冒険の地となるローグタウン、リヴァース・マウンテン、双子岬、ウイスキーピーク、リトルガーデンが描かれ、今回あの「冬島」とともに配信日が明かされた。

(C) 尾田栄一郎/集英社

シーズン1を凌ぐ圧倒的なスケールの世界を前にSNSでは「迫力がありすぎる」「原作のあのシーンが実写でどう描かれるか楽しみ」と歓喜の声が鳴り止まず、世界中から熱視線が注がれている。

(C) 尾田栄一郎/集英社

先日公開されたメイキング映像の中でイニャキ・ゴドイが「もっとデカくて、面白くなる」と強い自信をのぞかせ、ゾロを演じる新田真剣佑も「今シーズンはさらに激しい」と語っていることからも、シーズン1を超えるスケールの迫力に満ちた冒険への期待が高まる。

以前、シーズン2の撮影地である南アフリカ・ケープタウンを訪れた尾田栄一郎氏が、レターの中で「現場の雰囲気も最高です! 必ずシーズン1を超える傑作が生まれます!!シーズン2もお楽しみに!!」と熱を込めていた、ONE PIECEの歴史を動かす世紀の一大プロジェクトの新たな「冒険の夜明け」が間近に迫っている。

※Netflix『ONE PIECE』シーズン2・イニャキ・ゴドイが配信日を告げる特別映像（ONE PIECE公式チャンネルより）