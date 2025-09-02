 “芳醇アップル”香るクリームミルクティーが登場！モスフードサービス『マザーリーフ』にて4日より販売 | RBB TODAY
“芳醇アップル”香るクリームミルクティーが登場！モスフードサービス『マザーリーフ』にて4日より販売

「芳醇アップルのクリームミルクティー」（アイス）（Sサイズ590円、Rサイズ640円）
  • 「芳醇アップルのクリームミルクティー」（アイス）（Sサイズ590円、Rサイズ640円）
  • 「角切り林檎のアップルティー」（ホット・アイス）（ホット：Rサイズのみ670円）（アイス：Sサイズ620円、Rサイズ670円）
  • 「オレンジと林檎の赤ぶどうソーダ」（アイス）（Sサイズ640円、Rサイズ690円）
  • 「栗と果実のモンブランワッフル」（単品1,080円）

　モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスが9月4日から11月26日まで、本格紅茶をカジュアルに楽しむカフェ「マザーリーフティースタイル」にて新フレーバー「芳醇アップルのクリームミルクティー」を期間限定で販売する。

　同商品は、青りんごのような爽やかさと完熟りんごのような甘い香りをブレンドした香り豊かな紅茶を使用。自家製ティーシロップにミルクを加え、トロッとなめらかなホイップクリームで仕上げた。クリーミーな口当たりの中に、すっきりとした軽やかな味わいが広がる。

　ドリンクメニューでは「角切り林檎のアップルティー」も登場。りんごの果実の味わいを閉じ込めた、すっきり爽やかなアップルティーだ。フルーツと相性の良いキャンディ茶葉の紅茶に、角切りりんごと「芳醇アップル」の紅茶で作った自家製ティーシロップを加えた。甘さ控えめなので、お食事やスイーツと合わせても美味しく味わえる。

「角切り林檎のアップルティー」（ホット・アイス）（ホット：Rサイズのみ670円）（アイス：Sサイズ620円、Rサイズ670円）

　「オレンジと林檎の赤ぶどうソーダ」は、芳醇な果実の香りと風味に癒される秋限定のフルーツソーダ。「芳醇アップル」の紅茶で作った自家製ティーシロップをベースに、コンコードとカベルネ・ソーヴィニヨンの2種を合わせた濃厚な赤葡萄ジュースとりんご、オレンジの果実を加えた。果実の豊かな香りと心地よい炭酸が爽やかな、リフレッシュにぴったりの一杯だ。

「オレンジと林檎の赤ぶどうソーダ」（アイス）（Sサイズ640円、Rサイズ690円）

　フードメニューでは、秋のご褒美にぴったりな「モンブランワッフル」が登場。店内で焼き上げたサクサクのワッフルに、濃厚なマロンクリームとマロンアイスを乗せ、栗の渋皮煮をトッピングした。

「栗と果実のモンブランワッフル」（単品1,080円）

　「栗とベリーのモンブランワッフル」は、まろやかな栗にラズベリーと3種のベリーソースが調和。「栗と果実のモンブランワッフル」は、栗にオレンジとラズベリー、3種のベリーソースのフルーティーな酸味が加わった華やかなワッフルとなっている。販売期間は9月4日から11月26日まで。マザーリーフティースタイル7店舗で販売される。


《村上弥生》

