情熱のレッドビキニでバカンス満喫！ 韓国の“奇跡の43歳”元アナが海辺で大胆に | RBB TODAY

元KBSアナウンサーのタレント、オ・ジョンヨンが、フィリピンでのエネルギッシュな近況を伝え、その完璧なボディラインでファンを驚かせている。

オ・ジョンヨンは3月4日、自身のSNSに「ダイビングの天国、フィリピンのベルデ島。今回でもう3回目の訪問だね」というコメントと共に、複数の写真を投稿した。

【写真】真っ赤なビキニ姿のオ・ジョンヨン

公開された写真の彼女は、情熱的なレッドのスポーティーなビキニをまとい、ビーチで開放的なバカンスを満喫している。43歳とは思えない、日頃のトレーニングとスキューバダイビングで鍛え上げた、しなやかで弾力のあるボディラインはまさに圧巻の一言。その姿には「ガールズグループも顔負けの清涼感」と絶賛の声が相次いでいる。

また、ハッシュタグで「#モンガラカワハギ #タカサゴ #ウミガメ 愛してる」と添えており、海洋生物に対する並々ならぬ愛情も示した。

オ・ジョンヨンは2015年にフリーに転身して以降、タレント活動のほか、バイクやスキューバダイビングなどアクティブな趣味を謳歌する活動家としての一面も見せてきた。

（写真＝オ・ジョンヨンInstagram）

現在は女優としての活動も目覚ましく、ドラマ『力の強い女 カン・ナムスン』や『Mine』、映画『暴落』などに出演。また、人気バラエティ『ゴールを蹴る彼女たち』では、抜群の運動神経と勝負強さを見せ、お茶の間の人気を博している。

