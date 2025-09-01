今井美樹、NHK『みんなのうた』に新曲書き下ろし！両親との“ドライブ旅”をヒントに制作 | RBB TODAY

今井美樹がNHK「みんなのうた」に初登場することが決定した。番組では、今井が同番組のために書き下ろした新曲「青空とオスカー・ピーターソン」がオンエアされる。

同曲は来年歌手デビュー40周年を迎える今井が、子どもの頃に両親と行った実際のドライブ旅のエピソードをヒントに歌詞を制作。シティポップの空気感を持つサウンドによって、心地良い1曲となっている。

楽曲には「少しはみ出てもいい、自分の心を信じて歩いていこうよ」と願う親から子供達へ受け継がれていく思いが込められている。映像は80年代風アニメーションを得意とする映像集団NOSTALOOKが、「自由」「ノスタルジー」「家族」をテーマに、郷愁あふれるアニメで描いている。

楽曲情報は以下の通り。作詞は岩里祐穂、作曲は布袋寅泰、編曲は河野圭が担当。初回放送予定はNHK Eテレで10月1日12:45、NHK総合で10月1日10:55となっており、その他FM・R1・R2でも放送予定となっている。