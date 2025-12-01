TWICE・ジヒョ、胸元がぱっくり開いた衣装で見せた“ド迫力体型”！自信みなぎるスタイルに注目【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループTWICEのメンバー、ジヒョが成熟した魅力を披露した。

去る11月28日、ジヒョは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、「#MissSixtyxKnwls」といったハッシュタグを付け、複数枚の写真を公開した。

公開された写真は、ソウルで開催されたファッションブランド「MISS SIXTY」と「KNWLS」のコラボコレクションのローンチイベントに参加したときの様子を捉えたものである。

（写真＝ジヒョInstagram）

写真のなかのジヒョは、黒色のデニムルックを見せている。健康的な肌見せをした今回のファッションは、黒のロングブーツと多少の透け感が際立つタイツがアクセントとなり、クールな魅力が引き立っている。

投稿を目にしたファンからは、「超美しい」「息を呑む美しさ」「ゴージャス」といった反応が寄せられていた。

なお、ジヒョが所属するTWICEは現在、ワールドツアー「2025 TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR」を開催中だ。

◇ジヒョ プロフィール 1997年2月1日生まれ。本名パク・ジヒョ。ガールズグループTWICEのリーダーとして2015年10月にデビュー。メンバーのなかでも高い歌唱力を誇る。10年という長い練習生期間を経てデビューしただけに、ファンからの支持も厚い。面倒見が良く優しい性格で、メンバーに対する気遣いがたびたび称賛されている。2023年8月には1stミニアルバム『ZONE』でソロデビューした。

