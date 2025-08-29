伊藤蘭、娘・趣里の結婚に祝福のメッセージ「心からおめでとう」 | RBB TODAY

趣里＆BE:FIRST・三山凌輝、結婚を発表！第一子妊娠も報告 | RBB TODAY
女優の趣里と三山凌輝が結婚と第一子妊娠を報告し、穏やかな家庭を築く決意を表明した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/29/235716.html続きを読む »
貴重な“娘との共演映像”も収録！伊藤蘭、コンサートツアー『Over the Moon』が映像化 | RBB TODAY
伊藤蘭のコンサート「Over the Moon」映像作品が2025年1月に発売。ライブの見どころや特典内容を含む詳細も紹介されている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/28/233985.html続きを読む »
29日、女優の伊藤蘭が自身の公式インスタグラムを更新。同日、BE:FIRSTの“RYOKI”こと三山凌輝との結婚と第一子妊娠を発表した娘・趣里へ、祝福のメッセージを投稿した。
伊藤は「伊藤蘭 ～Over the Moon～コンサート・ツアー 2024-2025」にゲスト出演した娘の趣里と、ステージ上で手をつないで歩く写真を公開。続けて「趣味 心からおめでとう 母はずっと見守っていました もちろんこれからもずっとね」と記し、結婚を祝福した。
この投稿には、「僕たちファンは、いつも見守って応援してますよ。これからの、大いなる幸せをお祈りします」「蘭さん おめでとうございます」「いよいよ、蘭ちゃんから蘭ばぁ～ちゃんですね、早く、元気はお孫さんがみたいですね」「お孫ちゃんと三世代でステージ立ってもらうの楽しみにしてますから！」などのコメントが寄せられている。
※伊藤蘭 趣里への祝福メッセージ（伊藤蘭公式インスタグラムより）