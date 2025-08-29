伊藤蘭、娘・趣里の結婚に祝福のメッセージ「心からおめでとう」 | RBB TODAY

29日、女優の伊藤蘭が自身の公式インスタグラムを更新。同日、BE:FIRSTの“RYOKI”こと三山凌輝との結婚と第一子妊娠を発表した娘・趣里へ、祝福のメッセージを投稿した。

伊藤は「伊藤蘭 ～Over the Moon～コンサート・ツアー 2024-2025」にゲスト出演した娘の趣里と、ステージ上で手をつないで歩く写真を公開。続けて「趣味 心からおめでとう 母はずっと見守っていました もちろんこれからもずっとね」と記し、結婚を祝福した。

この投稿には、「僕たちファンは、いつも見守って応援してますよ。これからの、大いなる幸せをお祈りします」「蘭さん おめでとうございます」「いよいよ、蘭ちゃんから蘭ばぁ～ちゃんですね、早く、元気はお孫さんがみたいですね」「お孫ちゃんと三世代でステージ立ってもらうの楽しみにしてますから！」などのコメントが寄せられている。

※伊藤蘭 趣里への祝福メッセージ（伊藤蘭公式インスタグラムより）