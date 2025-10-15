 “令和のグラビアクイーン”沢口愛華、『blt graph.』初登場！浜辺のコテージで美ボディ披露 | RBB TODAY
“令和のグラビアクイーン”沢口愛華、『blt graph.』初登場！浜辺のコテージで美ボディ披露

「blt graph.vol.112」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU
　10月31日発売のグラビア&インタビューマガジン『blt graph.vol.112』（東京ニュース通信社）の表紙と巻頭にグラビアアイドルの沢口愛華が登場する。

　B.L.T.の連載「沢口生活」終了後、同社媒体では初となる今回のグラビア。浜辺のコテージを舞台に、寝室やバスルームで美しく差し込む光に包まれながら撮影が行われた。インタビューでは、エッセイ集を発売した彼女の現在の心境に迫っている。

　また、同号には注目のアイドルや女優が多数登場。 10月18日に「僕青祭2025」を控える「僕が見たかった青空」からは、中心メンバーの早﨑すずきが登場。“早川史上最強にビューティフル”をテーマに、その美しいポテンシャルを追求したグラビアを披露する。

　結成15周年を迎えたNMB48からは、板垣心和が初登場。気品あるマンションの一室を舞台に、艶やかでラグジュアリーな撮影を行った。

　さらに、春高バレー出場経験を持つ女優の蒔埜ひなが、水着グラビアで初登場。「和洋折衷」をテーマに、情緒あふれる日本家屋で新たな魅力を開花させている。

　このほか、10月28日発売の『B.L.T.12月号』から櫻坂46の村井優、遠藤理子、井上梨名のアザーカットや、12月12日に発売される『尾碕真花セカンド写真集（仮）』からの先行カットも多数収録される。


《アルファ村上》

関連ニュース

