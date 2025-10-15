「カッコイイが溢れてる」&TEAM・K、人間離れした“異次元ビジュアル”でファンを魅了！【PHOTO】 | RBB TODAY

&TEAMのK（ケイ）が、圧倒的なビジュアルを披露した。

Kは最近、&TEAMのX（旧Twitter）を更新し、「Coca-Cola X fes 2025でLUNÉに会えて幸せだ!! 愛してるよ」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真は、10月11・12日にさいたまスーパーアリーナで開催された「Coca-Cola X fes 2025」に出演した際のオフショットだ。

写真のKは、赤と黒を基調にしたスポーティなスタイルを披露している。赤いロゴが入った黒のニット帽からは、ハイトーンの髪がのぞき、髪色と同色のカラコンが目を引く。アニメや漫画のキャラクターのような人間離れした異次元のビジュアルで見る者を魅了した。

この投稿を見たファンからは「キュルキュルだぁ」「金髪ビジュ最強」「カッコイイが溢れてる」などのコメントが寄せられている。

（写真＝&TEAM X)

なお、Kが所属する&TEAMは、10月28日に韓国デビューアルバム『Back to Life』をリリースする。さらに、10月25日にはさいたまスーパーアリーナで、アジアツアーのアンコール公演「2025 &TEAM CONCERT TOUR 'AWAKEN THE BLOODLINE' ENCORE in JAPAN」を開催する予定だ。

