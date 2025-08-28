SKE48・北川愛乃、酸素マスクつけて手術完了を報告！「手術、無事に終わったよ！ヘトヘト」 | RBB TODAY

27日、SKE48の北川愛乃が自身の公式Xを更新し、右内側半月板損傷の手術を終えたことを報告した。

北川は15日にSKE48公式ホームページにて、右内側半月板損傷と診断されたことを発表。「治療には手術を伴いますことから、少なくとも9月14日(日)までは療養のために活動をお休みさせていただく運びになりました」と、一時活動休止を伝えていた。

この日、北川はベッドの上で病衣を着用し、酸素マスクをつけた状態の写真を投稿。コメントで「手術、無事に終わったよ！ヘトヘト 応援してくれてた皆さんありがとう。この後もがんばるね！！」と綴り、無事に手術が完了したことを報告した。

投稿にはファンから「頑張れ 愛乃ちゃん」「お疲れ様！早く良くなりますように」「無事に終わって何よりです！」「お疲れ様でした！！ここからのリハビリも大変やけど、がんばってね！！昨日ステージ上からK2のみんなも応援してたよ！」など、多くの励ましの声が寄せられている。

※SKE48・北川愛乃が酸素マスクつけて手術完了を報告した投稿（SKE48・北川愛乃の公式X）