若手美人アナが人気中堅芸人とラブラブ同棲！FRIDAY、明日15時に熱愛スクープ | RBB TODAY

27日、講談社が発行する週刊誌『FRIDAY』の公式Xが更新され、8月28日15時に「多数のレギュラーを持つ人気芸人」と「若手女性アナ」の熱愛スクープ記事配信を予告した。

同アカウントでは「熱愛超速報!!レギュラー番組多数の人気中堅芸人が 若手女性アナと“ラブラブ同棲中”!! 」というコメントとともに、熱愛スクープ対象の人気中堅芸人と若手美人アナとされるツーショット写真を投稿。写真には「多数のレギュラーを持つ人気芸人 美人女性アナウンサー」とのテロップが添えられている。同投稿をめぐり、ネット上ではスクープされる“人気中堅芸人”と同棲中の“美人女性アナウンサー”は誰なのか注目が集まっている。

※FRIDAY『「人気中堅芸人と同棲中の若手女性アナ」熱愛スクープ予告』（FRIDAY公式Xより）