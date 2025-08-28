日本人メンバー2人が所属するUNIS（ユニス）、初の日本デジタルシングル『もしもし♡』をリリースへ | RBB TODAY

ガールズグループUNIS（ユニス）が日本デジタルシングルを通じて、グローバルな歩みを続ける。

UNISは、9月12日に初の日本デジタルシングル『もしもし♡』をリリースする。

『もしもし♡』は、UNISが初めて披露する日本オリジナル曲だ。先立ってUNISは、6月に開催された「2025 UNIS FANCON ASIA TOUR IN JAPAN」でデジタルシングル発売のニュースを直接伝え、現地ファンの期待を高めていた。

UNISは韓国のみならず、日本でも特別な人気を見せている。最近では、日本のアーティスト乃紫（noa）とコラボレーションした楽曲『Shaking My Head』が注目を集めた。同曲が日本をはじめ多様なグローバルチャートで好成績を収めたことから、今回のデジタルシングルに対しても多くの期待が寄せられている。

（写真提供＝F&Fエンターテインメント）UNIS

『もしもし♡』は、恋に落ちたときのときめく気持ちを可愛らしく表現した楽曲で、「心の声を伝えたい」という意味が込められている。軽快なポップサウンドと「もしもし」というキャッチーなサビが特徴だ。

新曲の制作には、日本を代表するクリエイターユニットHoneyWorksが参加。HoneyWorksは、世界的にチャレンジブームを巻き起こした『可愛くてごめん』を生み出したチームとして広く知られている。UNISはHoneyWorksとの初コラボを通じて、彼女たち特有の明るく爽やかな魅力をより鮮明に発揮する見込みだ。

さらに嬉しいニュースも伝えられた。UNISが韓国「2025今年のブランド大賞」で“今年の女性アイドル”に選ばれたのだ。昨年、「今年のブランド大賞」で新人賞を受賞したのに続き、2年連続でトロフィーを手にし、グローバルファンダムの厚い支持を改めて証明した。

UNISの初の日本デジタルシングル『もしもし♡』は9月12日に各音楽配信サイトを通じてリリースされ、9月15日には英語バージョンも公開される。

◇UNIS プロフィール

2024年1月に終映した韓国SBSのオーディション番組『UNIVERSE TICKET』を通じて結成された8人組ガールズグループ。韓国出身4人（パン・ユナ、イム・ソウォン、オ・ユナ、ジン・ヒョンジュ）、日本出身2人（ナナ、コトコ）、フィリピン出身2人（エリシア、ゼリーダンカ）で構成された。グループ名には、ユニバースから始まった自分たちのストーリーを一緒に書いていこうという意味が込められている。2024年3月27日、1stミニアルバム『WE UNIS』でデビューした。

■UNISの日本人メンバーが公演中にまさかの失神!! ファン心配の声やまず

■乃紫との対面が遂に実現！UNISファンの期待高まるコラボ、新アルバム発表

■【写真】ついに“2011年生まれアイドル”登場！小学校卒業したて、UNISでデビュー