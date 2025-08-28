 ハーゲンダッツ、豆乳ベースのご褒美アイス「チョコレート&マカデミア」が登場！9月2日より新発売 | RBB TODAY
ハーゲンダッツ、豆乳ベースのご褒美アイス「チョコレート&マカデミア」が登場！9月2日より新発売

ハーゲンダッツ GREEN CRAFT ミニカップ『チョコレート＆マカデミア』
　ハーゲンダッツ ジャパンは、GREEN CRAFT ミニカップ「チョコレート&マカデミア」を9月2日より全国で新発売する。

ハーゲンダッツ GREEN CRAFT ミニカップ『チョコレート＆マカデミア』

　同商品は、豆乳ベースでありながらチョコレートの濃厚な味わいを楽しめるチョコレートアイスに、香ばしくカリッとした食感のマカデミアナッツを組み合わせた豆乳アイスだ。「GREEN CRAFT」は、注目素材「植物性ミルク」をベースにした、牛乳不使用のシリーズとなっている。

　また、エクアドル産カカオマスを使用することで、豆乳の風味を抑えながらチョコレートの華やかな風味や深みを引き出している。またチョコレート原料を増量し、チョコレート好きの方も満足できる濃厚な味わいに仕上げた。

ハーゲンダッツ GREEN CRAFT ミニカップ『チョコレート＆マカデミア』

　豆乳原料の配合を調整し、ハーゲンダッツらしいクリーミーさをより感じられるように改良。ベースの豆乳の風味を抑えた食べやすい味わいは保ちながら、コクとクリーミーさを一層感じられる味わいを実現した。後味はすっきりと心地よく、からだ想いなご褒美アイスに仕上がっている。

ハーゲンダッツ GREEN CRAFT ミニカップ『チョコレート＆マカデミア』

　商品は110ml入りで、希望小売価格は351円（消費税込み、軽減税率適用）。全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートなどで販売される。


《村上弥生》

