第七世代お笑い芸人、新恋人と衝撃キス！FRIDAY、熱愛スクープ公開 | RBB TODAY

19日、講談社が発行する週刊誌「FRIDAY」の公式Xが更新され、8月20日15時に「お笑い第七世代」芸人の熱愛スクープ記事配信を予告した。

同アカウントは「熱愛超速報!!「お笑い第七世代」芸人が新恋人と衝撃キス！ 8月20日15時配信予定！！」というコメントとともに、熱愛スクープ対象の芸人と恋人のキスシルエット写真を投稿。写真には「『お笑い第七世代』芸人と同棲美女」とのテロップが添えられている。お笑い第七世代とは、一般的には2010年代後半から台頭してきたお笑い芸人の総称とされる。同投稿をめぐり、ネット上ではスクープされる“お笑い第七世代芸人”が誰か注目が集まっている。

※FRIDAY『「お笑い第七世代芸人」熱愛スクープ予告』（FRIDAY公式Xより）