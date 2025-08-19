第七世代お笑い芸人、新恋人と衝撃キス！FRIDAY、熱愛スクープ公開 | RBB TODAY

橋本環奈と中川大志の“結婚準備”報道にネット驚き「どういうこと？」「あかんびっくり」 | RBB TODAY
橋本環奈と中川大志が結婚準備中と報じられ、祝福の声が広がっている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/10/233056.html続きを読む »
キンプリ永瀬廉と浜辺美波の熱愛報道にファン悲鳴「悲しい」「応援したい気持ちもあるけど...」 | RBB TODAY
King & Prince永瀬廉と浜辺美波の熱愛報道でファンは騒然。公演直前のため悲観や戸惑いの声が多い。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/16/233426.html続きを読む »
19日、講談社が発行する週刊誌「FRIDAY」の公式Xが更新され、8月20日15時に「お笑い第七世代」芸人の熱愛スクープ記事配信を予告した。
同アカウントは「熱愛超速報!!「お笑い第七世代」芸人が新恋人と衝撃キス！ 8月20日15時配信予定！！」というコメントとともに、熱愛スクープ対象の芸人と恋人のキスシルエット写真を投稿。写真には「『お笑い第七世代』芸人と同棲美女」とのテロップが添えられている。お笑い第七世代とは、一般的には2010年代後半から台頭してきたお笑い芸人の総称とされる。同投稿をめぐり、ネット上ではスクープされる“お笑い第七世代芸人”が誰か注目が集まっている。
※FRIDAY『「お笑い第七世代芸人」熱愛スクープ予告』（FRIDAY公式Xより）