声優・高野麻里佳、ヘソだしコーデで美スタイル披露！声優ビジュアルブック「My Girl」本日発売 | RBB TODAY

28日、女性声優のビジュアルブック『My Girl』シリーズの最新号『My Girl vol.43』（KADOKAWA）が発売された。

高野麻里佳・1st cover（表紙）『My Girl vol.43』（C）KADOKAWA

高野麻里佳『My Girl vol.43』【Photo by SASU TEI】

最新号では、声優・高野麻里佳が1st COVER（表紙）に登場。キャリアを重ねていく中で輝きを増す高野の魅力に迫った30ページ特集となり、現在地や素顔に迫るロングインタビューを掲載している。また、今の野村だからこそ表現できる飾らないありのままのナチュラルな表情や、凛とした表情のクールビューティな姿を収めた撮り下ろしも必見だ。

高尾奏音・2nd cover（裏表紙）『My Girl vol.43』（C）KADOKAWA

2nd COVER SPECIAL（裏表紙＋14ページ特集）には、高尾奏音が登場。さらにTVアニメ『カッコウの許嫁Season2』から鬼頭明里・宮本侑芽、待望の2nd写真集を11月に発売する伊達さゆり、そのほか小原凜、結川あさき、葉山いくら、陽向真昼といった注目の声優たちの撮り下ろし＋インタビューが掲載されている。