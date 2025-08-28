声優・高野麻里佳、ヘソだしコーデで美スタイル披露！声優ビジュアルブック「My Girl」本日発売 | RBB TODAY

声優・伊達さゆり、約3年ぶりの写真集が発売決定！異国の地でアンニュイな表情を見せる | RBB TODAY
声優伊達さゆりの約3年ぶりの写真集は香港・マカオでのエモーショナルな撮影を収録し、感謝と愛を込めて発売される。
人気コスプレイヤー・すみれおじさん、ゲーム声優デビュー！ 新ヒロイン役で「ドキドキしました」 | RBB TODAY
人気女性コスプレイヤーのすみれおじさんが、ゲーム声優としてデビュー。5月30日に発売されたアドベンチャーゲーム『たゆたうは 稲荷原流香と 七不思議 春は訪れ 解く時来たる』のWindows版に、紫花菫名義で出演している。
28日、女性声優のビジュアルブック『My Girl』シリーズの最新号『My Girl vol.43』（KADOKAWA）が発売された。
最新号では、声優・高野麻里佳が1st COVER（表紙）に登場。キャリアを重ねていく中で輝きを増す高野の魅力に迫った30ページ特集となり、現在地や素顔に迫るロングインタビューを掲載している。また、今の野村だからこそ表現できる飾らないありのままのナチュラルな表情や、凛とした表情のクールビューティな姿を収めた撮り下ろしも必見だ。
2nd COVER SPECIAL（裏表紙＋14ページ特集）には、高尾奏音が登場。さらにTVアニメ『カッコウの許嫁Season2』から鬼頭明里・宮本侑芽、待望の2nd写真集を11月に発売する伊達さゆり、そのほか小原凜、結川あさき、葉山いくら、陽向真昼といった注目の声優たちの撮り下ろし＋インタビューが掲載されている。