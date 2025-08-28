吉瀬美智子、ショートカットにしている理由 | RBB TODAY

28日、女優の吉瀬美智子が『ぽかぽか』（フジテレビ系）に生出演し、ショートカットにしている理由について語った。

MCの神田愛花が吉瀬の印象について「ショートカットにこだわりがあるっぽい。なぜショートなのか、なんでもお似合いになるのに」と疑問を投げかけると、吉瀬は「長いカツラとかを付けることがあって、そうすると本当に似合わないって言われるんですよ。だからそれから伸ばせなくなっちゃって」と話した。

続けて「ショートカットで世の中の人に知ってもらったから、ショートでいなきゃと思っている自分がいて。ジンクスじゃないけど、ショートの人はロングにしてはいけないって自分で勝手に思い込んじゃって」と、ショートカットを維持している理由を明かした。

するとMCのハライチ・澤部から「わかる、私も全く同じです」と共感の声が。「伸ばしたいって思う時も一瞬あったりしたんですけど、でももう伸ばせないみたいな」と述べた。それを聞いた吉瀬が「やってみたい髪型はどんな感じですか？」と問いかけると、澤部は「ブラックジャックみたいな？」と笑いを交えて答え、スタジオの笑いを誘っていた。