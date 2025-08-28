まるで彫刻…SEVENTEEN・ジュン、芸術的すぎる横顔に「存在自体がアート」の声【PHOTO】 | RBB TODAY

SEVENTEENのジュンが、圧倒的なビジュアルでファンを魅了した。

ジュンは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

公開された写真には、撮影に臨むジュンの姿が収められている。特徴的なカッティングのインナーに黒のジャケットとパンツを合わせたジュンは、“芸術的”なオーラを放っている。

持ち前のビジュアルはもちろん、光と影が交錯するシルエットの中で映し出される横顔は彫刻のように端正で、一枚のアート作品のような存在感を醸し出している。

この投稿を見たファンからは「イケメンすぎる」「芸術的なシルエット」「美しすぎて言葉を失う」「存在自体がアート」といった称賛の声が寄せられた。

（写真＝ジュンInstagram）

なお、ジュンが所属するSEVENTEENは、9月13日・14日に仁川（インチョン）アシアド主競技場でワールドツアー「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]」の幕を開ける予定だ。

◇ジュン プロフィール

1996年6月10日生まれ。SEVENTEENの中国人メンバーで、本名はウェン・ジュンフェイ。2歳のころに公園で遊んでいたところをスカウトされ、中国で子役デビュー。2008年には俳優として「第3回香港映画監督協会年度大賞」最優秀新人俳優賞を受賞した経歴を持つ。2012年に現在の所属事務所PLEDISエンターテインメントにスカウトされ、一人で渡韓し練習生に。2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。整った顔立ちはもちろん、ダイナミックなパフォーマンスとその最中に見せる豊かな表情も人気。

