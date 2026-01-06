 新妻・足立梨花、夫・TATSUにイラつくこと告白！「全く私のスケジュールを覚えようとしない」 | RBB TODAY
新妻・足立梨花、夫・TATSUにイラつくこと告白！「全く私のスケジュールを覚えようとしない」

足立梨花【錦怜那】
　3日放送の『アベレー女 比べたがるオンナたち』（フジテレビ系）に、足立梨花が出演。2023年に結婚した夫で手話パフォーマンスユニット・HANDSIGNのTATSUに対し、不満を漏らす場面があった。

　この日、同番組では新婚女性200人へのアンケート結果として「1週間に夫にイラッとする回数」の平均が「6.8回」だと発表。これに対し足立は、「私は1週間に10イラぐらい」と、平均を上回っていることを明かした。

　そこで番組MCのtimelesz・菊池風磨が足立に「（旦那さんの）どんなことでイラッとするの？」と尋ねると、足立は「昨日から続いているイラなんですけど……」と切り出し、「全く私のスケジュールを覚えようとしないんです」と告白した。

　足立は「昨日の夜に『明日夜遅いからね』って言ってて、昨日の夜の時点で3回『明日って……（遅いの？）』って聞かれてて」と、前夜に何度も帰宅時間を確認されたと説明。しかし、「ついこの収録の1時間前くらいに連絡が来て『今日って遅いんだよね？』って」と、当日になっても把握していなかったことが判明。これには足立も「だから！ 言ってるだろ！」と怒ったという。

　すると菊池は、「（つなぎで）興味なく聞いちゃってる時とかって……」と男性側の心理を代弁してフォロー。しかし足立は「なんで聞くの？」と納得がいかない様子だった。このやりとりを聞いたゲストのぱーてぃーちゃん・信子は「つなぎで会話すんな！」とツッコミを入れた。


足立梨花、HANDSIGN・TATSUと結婚！
足立梨花が26日、Instagram（インスタグラム）を更新。音楽ユニット・HANDSIGNのTATSUと結婚したことを報告した。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/06/26/210140.html続きを読む »

足立梨花、夫・TATSUとの"割り勘"に疑問「豆腐の98円も割り勘」「いいのかな？」
足立梨花、夫・TATSUとの“割り勘”に疑問「豆腐の98円も割り勘」「いいのかな？」
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/16/233389.html続きを読む »

《平木昌宏》

