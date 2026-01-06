元AKB48・大家志津香、夫・岩田玲と1週間でキスする回数告白！「100はやりますよ」 | RBB TODAY

3日に放送された『アベレー女 比べたがるオンナたち』（フジテレビ系）に、元AKB48でタレントの大家志津香が出演。1週間で夫とキスをする衝撃の回数を告白した。

同番組では、新婚女性200人を対象にした「1週間のキスをする回数の平均」の調査結果が「9.8回」だと発表された。ハライチ澤部が2024年に俳優・岩田玲と結婚した大家に夫との1週間でキスする回数を尋ねると「100はやりますよ」と回答。この返答に、澤部は「流石です。元アイドルがすべてをさらけ出す」と笑顔でコメントした。

この数字にtimelesz・菊池風磨が「（たくさんキスをする）フィーバータイムみたいなのはあるの？」と質問。すると大家は「寝る前はフィーバータイム。今日一日やってくれたこととか、感謝していることを一個ずつ言ってキス」と説明した。続けて「（おでこから頬を順に指差し）ここから」とスタンプカードのように例え、「10個くらいあったら口までたどり着く」と独自のルールを披露。この回答にスタジオからは「かわいい！」「ラブラブ！」など歓声が上がっていた。

一方で、夫と2年ほどキスをしていないというぱーてぃーちゃん・信子は、大家のアツアツぶりに感化されたのか「頑張る！」と意気込んでいた。