元櫻坂46・菅井友香、寝起きのランジェリー姿も！写真集＆カレンダーの先行カット公開 | RBB TODAY

元櫻坂46・菅井友香、寝起きのランジェリー姿も！写真集＆カレンダーの先行カット公開

先行カット・菅井友香 写真集『たびすがい』（C）ワニブックス
　2月14日に菅井友香の写真集『たびすがい』（ワニブックス）が発売される。今回、先行カットが公開された。

　2026年に芸能生活10周年を迎える菅井の最新写真集となる同作は、沖縄・座間味島への旅を通して撮影。ビーチでの水着姿や寝起きの様子、朝の泡風呂、街歩きのほか、クールな表情のカットなどを収録し、現在の想いを語ったロングインタビューも掲載される。

　今回公開された先行カットには、寝起きのランジェリー姿やビキニスタイル、至近距離での笑顔、横顔のカットなどが含まれている。

　初回限定版には、2026年4月始まりのカレンダー『よるすがい』がセットとなる。カレンダーからは、アンニュイな表情を収めたカットも公開された。価格は通常版が3,630円、初回限定セット版が5,940円。初回限定セット版は写真集が限定カバー仕様となり、カレンダーとともにオリジナルケースに収納される。カレンダーはB5判、13枚入りの卓上型。

　発売記念イベントでは、本人初となる2ショットチェキが実施されるほか、FUJIFILMとのコラボレーション企画なども予定されている。

　菅井は1995年11月29日生まれ、東京都出身。欅坂46の第1期生として活動し、グループの初代キャプテンを務めた。2020年に舞台『飛龍伝2020』で初主演を務め、女優としての活動を開始。2022年、東京ドーム公演をもって櫻坂46から卒業した。卒業後は舞台やミュージカル、ラジオ番組、映像作品などに出演し、レギュラー番組でMCを務めるなど活動の幅を広げている。幼少期より習っていた馬術を活かし、日本馬術連盟「馬術スペシャルアンバサダー」に5年連続で就任している。


《アルファ村上》

